Odklad dostavby Dukovan může vést k nedostatku elektřiny, varuje Petr Pavel

Odklad nebo dokonce zmražení stavby dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany může přinést nejen miliardové škody, ale také vést k nedostatku elektrické energie v Česku. Na konferenci reVize Česka to řekl prezident Petr Pavel. Upozornil přitom, že pokud se nepodaří zajistit dostatek elektřiny za přijatelné ceny, nebude možný další hospodářský růst.

Tendr na stavbu nových bloků v Dukovanech vyhrála korejská společnost KHNP, Krajský soud v Brně ovšem předběžným opatřením zablokoval podpis dohody o stavbě. O předběžné opatření požádala francouzská společnost EDF, která v tendru neuspěla a následně její výhrady vůči tendru odmítl i antimonopolní úřad.

Pavel podotkl, že podle něj se do výsledku tendru nesnaží zasáhnout jen EDF, ale celá Francie. Francouzský místopředseda Evropské komise Stéphan Séjourné poslal začátkem měsíce českému ministrovi průmyslu a obchodu Lukáši Vlčkovi (STAN) dopis s apelem na odložení podpisu smlouvy. EDF u komise žádá přezkoumání, zda KHNP nečerpá nepovolené státní subvence.

Pavel podpořil modulární reaktory

Ve vztahu k jaderné energii Pavel podpořil také rozvoj malých modulárních reaktorů (SMR) a výrazné zapojení Česka do jejich konstrukce. Podle něj má Česko know-how v jaderné energetice i ve strojírenství, které může pro SMR využít v celé Evropě. Podle něj by to mohl být dobrý růstový impulz pro české hospodářství v příštích desítkách let.

Prezident zároveň upozornil, že v Česku zatím není dostatečný rozvoj obnovitelných zdrojů energie, aby naplnil cíle státní energetické koncepce. Podle ní mají obnovitelné zdroje v roce 2030 pokrývat 30 procent produkce elektřiny v Česku a mají doplňovat výkon jaderných elektráren.

Pavel také nepovažuje za vhodné spoléhat při zajištění dostatku elektřiny v Česku na dodávky z jiných zemí. Podle něj se zatím nevede celoevropská debata, která by řešila kombinování výroby a spotřeby energie v různých zemích a jejich přesouvání z míst produkce do míst spotřeby.

Dalibor Martínek: Česku chybí lídr. Ne pro život Čechů, ti si poradí. Pro svět Názory Mezi podnikateli je spousta dobrých lídrů. Ne těch, kteří jen hledají dobrou investiční příležitost. Ale těch, kteří myslí na společnost. Proč nikdo z nich nejde do politiky? Dalibor Martínek Přečíst článek