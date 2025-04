EU s USA musejí vytvořit obchodní alianci. A společně se postavit Číně, říká německý miliardář

Šéf německého vydavatelství Axel Springer a miliardář Mathias Döpfner uvedl pro Bloomberg, že by se EU měla domluvit s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa na „žádných, nebo nízkých clech“ a poté společně vytvořit obchodní alianci, která by se postavila Číně.

Německý miliardář, který mimo jiné vlastní servery Politico a Business Insider, řekl, že je v otázce vytvoření společné aliance „optimističtější než kdy jindy“, citovala Döpfnera agentura Bloomberg. EU by se podle něj s Trumpem měla domluvit a vyjednat „žádná, nebo nízká cla“, aby posílila obě ekonomiky. Poté by dvojice měla oznámit „vysoká prohibitivní cla vůči Číně“ a použít tuto páku k „dosažení něčeho opravdu symetrického, co bude přínosem pro transatlantickou alianci,“ popsal miliardář celý plán.

K současným celním tahanicím mezi Washingtonem a Pekingem uvedl, že tato situace vypadá „v tuto chvíli trochu záhadně a znepokojivě“.

Döpfner se sám prohlašuje za „transatlanticistu“, který se zasazuje o pevnější vazby mezi USA a Evropou, aby ty pak snáze čelily tomu, co ve své knize Obchodní past z roku 2023 popsal jako „závislost Západu na Číně a Rusku“.

„Levicový hadr“

Minulý měsíc Döpfner vyjádřil obavy z Trumpovy obchodní války, když v komentáři pro německé noviny Die Welt, vlastněné Springerem, napsal, že doufá, že cla jsou „vyjednávací taktikou“.

Proti německému miliardáři už dříve vystoupil americký prezident Donald Trump. Ten v únoru tohoto roku nazval server Politico, který spadá pod Döpfnerovo vydavatelství Axel Springer, „levicovým hadrem“.

