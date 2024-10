Zklamaní Němci. Unijní cla na čínské elektromobily budou. Proti nebylo dost zemí

Evropská komise (EK) dostala zelenou k definitivnímu zavedení dodatečných cel na dovoz elektromobilů z Číny. Proti návrhu zavést cla se totiž dnes nepostavila dostatečná většina členských států Evropské unie. Výsledek hlasování EK zveřejnila v tiskové zprávě, s Čínou chce ale dál jednat. Odpůrci cel se obávají odvetných opatření Pekingu. Český ministr dopravy Martin Kupka řekl, že je nutné vyvarovat se případného vyvolání celní války s Čínou, která by v konečném důsledku ohrozila evropské automobilky.

„Návrh Evropské komise na zavedení definitivních vyrovnávacích cel na dovoz bateriových elektrických vozidel (BEV) z Číny dnes získal potřebnou podporu členských států EU,“ uvedla komise. Dodala, že EU a Čína dál pracují na alternativním řešení sporu ohledně subvencování výroby elektromobilů.

Komise se rozhodla uvalit dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny, protože Peking výrobce těchto aut podle názoru Bruselu nedovoleně subvencuje. Navrhovaná dodatečná cla ve výši až 35,3 procenta jsou nad rámec standardního dovozního cla na automobily, které v EU činí deset procent.

Čína dnes podle státních médií vyzvala Evropskou unii, aby zavedení dodatečných cel odložila, a zabránila tak eskalaci napětí ve vzájemném obchodě. Čínská obchodní komora Evropskou unii kritizovala za prosazování protekcionistických opatření, uvedla agentura Reuters.

Podle diplomatických zdrojů pro dodatečná cla hlasovalo deset členských států EU, včetně Francie a Itálie. Pět zemí bylo proti clům a 12 zemí se hlasování zdrželo. K zablokování cel by bylo zapotřebí, aby se proti nim vyslovila kvalifikovaná většina 15 členů EU s 65procentním podílem na počtu obyvatel.

Proti clům hlasovalo Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Malta. Česká republika se hlasování zdržela, napsala s odvoláním na své zdroje agentura Reuters.

Ministr Kupka k výsledku hlasování řekl, že Česko postupovalo po debatě s Německem. „Důležitým argumentem je nevyvolat celní válku, která by za daných okolností mohla ohrozit celou řadu evropských automobilek, protože řada komponent je zajišťována dovozem z Číny,“ řekl ministr. Věří, že jednání EU s Čínou případnou celní válku odvrátí. Zároveň zdůraznil, že Evropa se musí snažit o větší samostatnost v získávání surovin, které jsou klíčové například pro výrobu baterií či polovodičů.

Svaz německého průmyslu BDI vyjádřil naději, že pokračující jednání EU s Čínou odvrátí "eskalaci obchodního konfliktu". Ke konstruktivním jednáním o řešení sporu vyzval i německý svaz automobilového průmyslu VDA.

Německý automobilový koncern Volkswagen dnes zopakoval, že považuje dodatečná cla za špatný přístup, který by nezlepšil konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Upozornil, že je stále čas na dosažení diplomatického řešení sporu. Součástí koncernu je i Škoda Auto. Německý výrobce luxusních vozů Mercedes-Benz Evropskou komisi vyzval, aby zavedení cel odložila.

Hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda uvedl, že případná odvetná cla ze strany Číny by byla další ranou pro německé automobilky. „Německý autoprůmysl přitom již nyní závažně upadá kvůli nezvládnuté energetické politice Německa, kvůli tamní i unijní zelené ideologii a souvisejícím přísným emisním normám či kvůli dotacím a přeregulovanosti,“ dodal.

