Ekonomiky zemí v Perském zálivu zažívají zlaté časy

Státy vyvážející energetické suroviny letos díky vysokým cenám těchto komodit čekají rekordní ekonomický růst. Ten podporuje i silný nemovitostní trh.

Letošní rok se stává rokem hojnosti pro blízkovýchodní vývozce energetických surovin. Předpokládá se, že saúdská ekonomika letos podle očekávání Mezinárodního měnového fondu poroste o 7,6 procenta, což je jedno z nejrychlejších temp na světě. Menším státům Perského zálivu pomohou nečekané příjmy ke splacení části dluhů a doplnění kapitálu ve svých suverénních fondech. Dokonce i dysfunkční země, jako je Irák, by měly letos hospodařit s rozpočtovým přebytkem.

Spojené arabské emiráty, a především tamní druhý největší emirát Dubaj, či Katar těží nejen z vysokých cen energií. Profitují také ze sankcí a geopolitických rozvratů, které ženou nahoru tamní nemovitostní trhy. Daří se i lokálním burzám. Dubajský akciový trh letos vzrostl o devět procent a rijádská burza posiluje o dvě procenta. Pro porovnání: americké akcie od počátku roku ztrácejí 25 procent.

Také podle nejnovější zprávy Světového ekonomického fóra (WEF) má region letos dobře našlápnuto. WEF uvádí, že 71 procent expertů předpokládá lepší než očekávaný hospodářský růst v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA). V Evropě lepší než očekávaný růst letos čeká jen 14 procent expertů WEF.

Konkurence ztrácí lesk

Ještě předtím, než Rusko napadlo Ukrajinu, byla Dubaj v dobré pozici, aby mohla nadále růst jako finanční centrum v době, kdy jeho zavedené rivaly skližují obtíže. Hongkong je stále méně atraktivní, protože upadá více pod čínský vliv. Navíc trpěl přísnými covidovými restrikcemi. Mezitím Londýn od Brexitu také ztratil svůj lesk, a navíc již nevítá ruský kapitál. Dubaj je posledním finančním centrem, kde téměř každý může obchodovat s kýmkoliv.

Nejzřetelněji je to vidět na dubajském trhu s nemovitostmi. Rusové jen v první polovině letošního roku koupili v Dubaji dvakrát tolik domů než za celý loňský rok. Realitní společnost Betterhomes říká, že byli čtvrtou největší skupinou kupujících. Ještě v roce 2021 tvořili až devátou nejpočetnější skupinu kupujících.

Mezitím v Kataru v letech 2015 až 2020 vzrostl podíl realitního sektoru na hospodářství na 18 procent a snížil tak závislost malého poloostrovního státu na vývozu nerostného bohatství, především zemního plynu. „Nadcházející a stávající developerské projekty v zemi poskytují investorům lukrativní příležitosti“, uvedla o Kataru nedávná zpráva společnosti IPA Qatar a poradenské EY. V Dubaji v roce 2020 přispěl realitní sektor k růstu HDP 8,2 procenta. Nižší číslo než v Kataru je dáno vyšším podílem příjmů z turismu na dubajské ekonomice.

Bankomat v kanceláři

Mezinárodní bankovní omezení vůči ruskému kapitálu se v Dubaji nezdají žádnou překážkou k nákupu bytů a domů. Jeden realitní makléř údajně nainstaloval ve své kanceláři bankomat, aby usnadnil hotovostní transakce, píše magazín The Economist. V emirátských přístavech kotví desítky ruských jachet a soukromé tryskáče oligarchů zaměstnávají malé dříve málo využívané letišti jižně od Dubaje.

Nadnárodní firmy přesunuly své operace z Moskvy do Dubaje. Příkladem jsou banky Goldman Sachs či Bank of America. Komoditní firmy zvažují přesun ze Švýcarska, které má se připojit k sankcím EU vůči Rusku, píše The Economist. Ve východním emirátu Fudžajra stále více firem podniká v arbitrážním byznyse. Překupníci tam mohou nakupovat ruskou ropu s výraznou slevou oproti trží ceně. Tu následně zpracují a hotové výrobky pak prodají za tržní cenu. To vše je možné díky neutrálnímu postoji Spojených arabských emirátů k válce na Ukrajině. Přestože je dlouholetým západním spojencem, odmítla se připojit k sankcím vůči Rusku vedeným Západem.

