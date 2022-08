REPORTÁŽ: Cenové „drama“ v Chorvatsku? Malé pivo stojí 48 korun, rodinný oběd i dva tisíce

Stejně jako další země i Chorvatsko trápí rekordní inflace. Ta vyšplhala už ke 12 procentům. Přestože razantně zdražily potraviny, energie, pohonné hmoty i služby, je dovolená u Jadranu pro Čechy i nadále finančně únosná. Radíme ale nepřepočítávat, a to hlavně v restauraci. I přes razantní nárůst cen ale místní hovoří o rekordní sezóně.

„Je to neúnosné. Olej, který loni stál sedm kun (v přepočtu zhruba 28 korun) teď stojí o 13 kun víc,“ stěžuje si Dragan, který vlastní vilu na ostrově Murter ve střední Dalmácii s tím, že pro cizince sice ceny nemusí být tak vysoké, ale dramaticky dopadnou na místní.

„Zdražilo všechno, od jídla, energií až po benzín (litr benzínu na Murteru vyjde na zhruba 13,5 kuny,v přepočtu asi 44 korun za litr. Nafta stojí o korunu na litr míň - pozn.red.). Průměrné platy ale zůstaly stejné. Nechci vidět, co budou dělat místní v zimě,“ dodává Dragan. Ten stejně jako i další podnikatelé v cestovním ruchu se strachem vyhlíží k novému roku, kdy v Chorvatsku začne platit euro.

Kromě zmiňovaného oleje nevýrazněji rostly ceny mouky (27 procent) nebo mléka (21 procent).

Letos tak běžný týdenní nákup pro čtyřčlennou rodinu, včetně drogerie vyjde v chorvatských supermarketech na zhruba 750 kun (tedy něco kolem 2800 korun). Cena se samozřejmě odvíjí od potřeb dané rodiny. Nákupy na místních tržištích jsou citelně dražší. Cena kila čerstvých ryb začíná na 90 kunách. Kopeček zmrzliny pak vyjde na 12 kun, to je zhruba o pět kun víc než loni.

Nealkoholické nápoje podle zpravodajského serveru tportal.hr oproti loňsku zdražily o téměř 17 procent, například káva vyjde na 12 kun (téměř 48 korun), Coca-Cola pak na 17 kun. Dražší je i pivo, tři deci točeného stojí 15 kun.

Turistů, jichž letos ale podle místních oproti předchozím sezonám výrazně přibylo, se mohou zásadně dotknout především ceny v pohostinství. Ty podle posledních údajů statistického úřadu vzrostly o skoro 15 procent. Rodinný oběd nebo večeře v restauraci tak vyjde na minimálně 300 kun. A to je cena, která platí pro menší obec mimo turistické lokality. „Na Hvaru, v Dubrovniku nebo Splitu je to násobně víc,“ dodává Dragan. Na letošní sezonu si ale nestěžuje. „Plno máme od června až do října. Asi si všichni uvědomili, jak moc se zde vše zdraží ještě před nástupem eura a chtějí si to užít,“ dodává.

To, že se ceny mohou výrazně lišit dle lokality potvrzuje i server Index.hr. Připlatí si, a to i za ubytovaní, hlavně turisté mířící na zmiňovaný Hvar nebo do Dubrovniku.

Nadprůměrnou obsazenost v Šibeninsko-Krňasnké oblasti potvrzují i další majitelé domů nebo provozovatelé půjčoven lodí. „Už v červnu jsme měli vyděláno tolik jako v posledních letech za celou sezonu,“ tvrdí Pino, majitel agentury pořádající výletní plavby.

Prognóza Chorvatského turistického sdružení (HTZ) z července ale předpovídá, že letošní sezona bude podle počtu turistů a jejich noclehů srovnatelná s rokem 2019. Nicméně pokud půjde o výdělky, může ho i překonat. ​Kromě potravin a pohonných hmot v Chorvatsku totiž výrazně podražily i hotely a služby v pohostinství, a to o 14,6 procenta.