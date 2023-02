Šéfem firmy Westinghouse v ČR, která se uchází o dostavbu Dukovan, je Petr Brzezina

Šéfem společnosti Westinghouse v Česku, která se uchází o stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech a příští rok bude dodávat jaderné palivo do Temelína, se stal Petr Brzezina. Jeho úkolem bude rozvoj jaderných technologií společnosti v Česku, uvedla firma.

Brzezina bude prezidentem Westinghouse Česká republika. „Petr má znalosti klíčových průmyslových odvětví, které podpoří naše úsilí o splnění energetických cílů České republiky s naší osvědčenou technologií AP1000,” řekl prezident společnosti Westinghouse pro energetické systémy David Durham.

Brzezina dříve působil ve vedoucích funkcích řady nadnárodních společností, včetně Škoda Transportation, Alstom, OHL ZS, General Electric a ABB. „Společnost Westinghouse má s jadernou energetikou v České republice hlubokou historii. Je mi ctí, že mohu pomoci tento vztah rozšířit a vytvořit nová partnerství, která zajistí vyšší energetickou bezpečnost regionu,” uvedl ke svému jmenování Brzezina, který bude působit v pražských kancelářích severoamerické společnosti.

Westinghouse chce stavět nový reaktor v Dukovanech

Westinghouse je jedním ze tří uchazečů o stavbu nového dukovanského jaderného bloku, nabídku podal společně s americkou společností Bechtel Nuclear Power Company. Dalšími zájemci o stavbu v Dukovanech jsou francouzská společnost EDF a jihokorejská firma KHNP. Westinghouse navíc bude od příštího roku do další tuzemské elektrárny v Temelíně dodávat jaderné palivo.

Nyní se tam používá ruské palivo od společnosti TVEL, která spadá do ruského státního holdingu Rosatom. Polostátní energetická společnost ČEZ loni uzavřela smlouvy o dodávkách do Temelína právě s Westinghousem a francouzskou firmou Framatome. Dodávky souborů na více než deset let začnou v roce 2024. Hodnota kontraktu se pohybuje v řádu miliard korun.

V Dukovanech chce Česko nový jaderný reaktor dokončit do roku 2036. Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže. V současnosti energetické společnost ČEZ, která má tendr na stavbu na starosti, analyzuje nabídky od uchazečů o projekt. Finální nabídky by zájemci měli podat do konce září příštího roku.

