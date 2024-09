Fiala: Na Dukovanech vydělají Češi stovky miliard

České firmy by mohly na výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech získat zakázky až za 240 miliard korun, uvedl premiér Petr Fiala (ODS). S jihokorejským prezidentem Jun Sok-jolem navštívil podniky Doosan Škoda Power a Škodu JS, jež mají být významnými subdodavateli korejské společnosti KHNP. Podle červencového rozhodnutí vlády postaví KHNP dva nové bloky v Dukovanech. Smlouva má být podepsána do března 2025.

„Korejská strana deklarovala, že při přípravě a výstavbě nových jaderných bloků se zapojí české firmy až 60 procenty. Věřím, že se nám tento společný cíl podaří naplnit,“ uvedl Fiala. České firmy to ale nesmí mít za jistotu, uvedl. „Musejí se vynasnažit, aby předložily nejlepší nabídku, která bude konkurenceschopná. Musejí využít svoje zkušenosti z dosavadních zakázek, ať už pro elektrárnu v Temelíně nebo pro stavby v okolních státech,“ řekl.

Šedesátiprocentní zapojení tuzemských firem chápe česká strana jako oboustranný závazek. „Tedy nejenom korejské strany, ale také náš,“ dodal Fiala. Na úspěchu této dohody podle premiéra hodně záleží.

„Pokud se naše spolupráce osvědčí, tak se může stát vzorem pro podobné zakázky v budoucnosti,“ řekl Fiala. Podoba spolupráce se podle něj úspěšně upřesňuje a konkretizuje, také díky uzavřeným memorandům mezi českými a korejskými subjekty. Dnes jich bylo podepsáno dalších pět - s aliancí dodavatelských firem, s plzeňskými výrobci a vysokými školami. Premiér a korejský prezident se společně podepsali na turbínu s největšími lopatkami, které mají mít také stroje dodávané do Dukovan.

Vláda podle Fialy musí zajistit dostatek stabilní energie pro české domácnosti a průmysl a ČR nesmí být v žádném odvětví závislá na jediném dodavateli. „A naše strategie do značné míry stojí právě na rozvoji jaderné energetiky,“ uvedl. Jedním z podstatných kroků je podle něj úspěšný tendr na nové bloky v Dukovanech, bez nichž se ČR do budoucna neobejde. „Nabídka korejské společnosti KHNP, s níž věříme, že se úspěšně uzavřou smlouvy, byla nejvýhodnější a nejlépe odpovídala našim požadavkům,“ dodal premiér.

Plzeňský Doosan Škoda Power vlastní korejská skupina Doosan. ČEZ jako majitel Škody JS nyní s Korejci jedná o smlouvě na Dukovany, která by měla být podepsána do konce března příštího roku. První ze dvou nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Francouzská firma EDF i americký Westinghouse, které měly o zakázku také zájem, napadly tendr u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

