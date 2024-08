Další průtahy? Francouzská EDF podala návrh na přezkoumání českého jaderného tendru

Návrh na přezkoumání tendru na stavbu nových jaderných bloků v Česku podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) také francouzská společnost EDF. Už dříve oznámil podání odvolání americký Westinghouse. Firmy protestují proti postupu zadavatele zakázky, tedy společnosti ČEZ, a výběru korejské společnosti KHNP.

Podle ČEZ má tendr bezpečnostní výjimku, a není tak možné proti průběhu řízení podávat odvolání. Antimonopolní úřad odpoledne uvedl, že otázkou přípustnosti odvolání se bude zabývat ve správním řízení.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže obdržel návrhy od americké společnosti Westinghouse i od francouzské skupiny EDF proti postupu zadavatele ve výběrovém řízení na výstavbu jaderného bloku/bloků. Úřad se v současné době s obsahem obou návrhů seznamuje,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Přesný obsah námitek obou firem zatím úřad nesdělil. Americký Westinghouse ovšem už v pondělí uvedl, že korejská firma KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru nabízenou v Česku. KHNP s tím nesouhlasí. Obě firmy vedou kvůli používání technologie dlouhodobý spor, zabývá se jím mezinárodní arbitráž. EDF se zatím ke svému návrhu nevyjádřila.

Podle ČEZ, který je zadavatelem zakázky, má však tendr bezpečnostní výjimku, která podle zákona umožňuje zadavateli nepostupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. „Výběrové řízení probíhá na základě bezpečnostní výjimky, a tak uchazeč nemůže napadnout průběh výběrového řízení u ÚOHS,“ řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Vláda v červenci rozhodla o výstavbě dvou nových jaderných reaktorů v Dukovanech. Postavit je má korejská společnost KHNP, která uspěla v tendru, v němž jí česká vláda dala přednost před francouzskou firmou EDF. ČEZ nyní s Korejci jedná o smlouvě, která by se měla podepsat do konce března příštího roku. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Tendru se původně zúčastnil také Westinghouse, vláda ho však na začátku roku nepozvala do další fáze soutěže. První americká nabídka podle ní nesplnila podmínky.

