Doba covidu přála bankéřům. Počet vydělávajících přes milion eur rekordně stoupl

Počet bankéřů a obchodníků v Evropské unii, kteří vydělávali více než milion eur (asi 24 milionů korun) ročně, v roce 2021 rekordně vzrostl. Důvodem bylo, že společnosti s cennými papíry dosáhly v době covidu mimořádných příjmů a investiční banky po brexitu přemístily zaměstnance na kontinentální Evropu, uvedla agentura Bloomberg.

Počet vysoce vydělávajících bankéřů v EU vzrostl v roce 2021 o 42 procent oproti předchozímu roku na 1957, uvedl Evropský bankovní úřad (EBA) se sídlem v Paříži. To je nejvyšší úroveň v EU a přidružených státech od doby, kdy EBA začal shromažďovat data v roce 2010. Údaje nezahrnují Velkou Británii, které po odchodu z EU v roce 2020 zůstává hlavním finančním centrem.

Nejlépe placený bankéř EU pracoval ve Španělsku, kde podle EBA vydělal 14 až 15 milionů eur. „Značná částka této celkové odměny tvoří výplata odstupného,“ uvedl úřad, aniž by identifikoval osobu.

Banky soutěžily v přetahování manažerů

Globální banky mezi sebou v roce 2021 soutěžily o najímání bankéřů uprostřed pandemie, která vyvolala nárůst obchodních aktivit a zvýšenou poptávku po poradenství v oblasti fúzí a akvizic a také vydávání akcií a dluhopisů.

Tento konkurenční hon ale v následujícím roce náhle zastavila ruská invaze na Ukrajinu. Bankéři nyní čelí vyhlídce na nižší bonusy za svůj výkon v roce 2022. Výsledky za loňský rok zatím úřad nemá.

Zvedl se i podíl bonusů

Zvýšení počtu exkluzivně placených bankéřů v roce 2021 také odráží vyšší celkové mzdy, uvedl EBA. Bonusy vzrostly na ekvivalent 100,6 procenta pevné mzdy z 86,4 procenta o rok dříve, podle váženého průměru pro všechny osoby s vysokými příjmy vypočítaného EBA, který koordinuje bankovní regulaci v Evropě.

Bonusy bankéřů jsou omezeny na ekvivalent jejich ročního platu v EU, ačkoli věřitelé mohou požádat akcionáře o povolení zvýšit je na dvojnásobek základní mzdy.

