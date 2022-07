Evropské hotely špatně platily zaměstnance. Teď o ně bojují a omezují služby

Přední evropské hotelové řetězce přijímají zaměstnance bez zkušeností a praxe. Vedení firem přiznává, že se jim vymstilo, že roky zaměstnance špatně platili, a tak nejsou nyní schopni najít dostatek zaměstnanců, aby mohli uspokojit poptávku, která po pandemii nemoci COVID-19 oživuje. Tisíce pracovníků opustily odvětví ubytovacích a stravovacích služeb, když se v době pandemie zastavila mezinárodní turistika. Mnoho z nich si našlo lépe placenou práci jinde a rozhodlo se, že se do odvětví cestovního ruchu již nevrátí, upozornila agentura Reuters.

Největší evropská hotelová společnost Accor spustila testovací projekt zaměstnávání lidí, kteří nikdy předtím v tomto odvětví nepracovali, řekl agentuře Reuters generální ředitel Sébastien Bazin. Accor provozuje hotely pod značkami jako Mercure, Ibis a Fairmont ve více než 110 zemích a celosvětově potřebuje 35 tisíc zaměstnanců.

Accor nyní podle Bazina obsazuje pozice ve Francii mladými lidmi a migranty a zároveň musí omezovat své služby. Firma tak třeba otevírá restaurace jen na pět dní v týdnu nebo jen po omezenou dobu. Noví zaměstnanci pak dostanou jen šestihodinové školení a učí se při práci.

Začínáme od nuly

Nedostatek zaměstnanců je naléhavý zvláště ve Španělsku a Portugalsku, kde cestovní ruch před pandemií tvořil 13 procent, respektive 15 procent hrubého domácího produktu. Tamní hoteliéři nabízejí vyšší platy, ubytování zdarma a výhody, jako prémie a zdravotní pojištění.

„Mnoho zaměstnanců se rozhodlo přejít do jiných sektorů, takže začínáme v odvětví od nuly a musíme bojovat o talenty," řekl generální ředitel hotelového řetězce Meliá Gabriel Excarrer. Firma v poslední době začala nabízet i ubytování, aby přilákala zaměstnance, a to i přímo v hotelových pokojích, pokud není v okolí dostatek nájemního bydlení.

Nutnost omezit služby

S podobnými personálními problémy se potýkají i menší hoteliéři. Provozní ředitel jednoho z nejznámějších lisabonských hotelů Mundial uvedl, že v současnosti se snaží získat 59 zaměstnanců. Obává se, že bez dostatku zaměstnanců budou muset hotely snížit počty hostů a omezit rozsah poskytovaných služeb. „To je politováníhodné a tragické pro odvětí, které v posledních dvou letech nemělo žádné příjmy," uvedl.

Rezervace, po kterých odvětví cestovního ruchu dlouho toužilo, přišly, ale nastal problém s tím je uspokojit – tento scénář se opakuje v barech, restauracích a hotelech po celém Španělsku a Portugalsku, tedy dvou nejnavštěvovanějších evropských turistických destinacích.

Dvaapadesátiletý Jose Carlos Sacó je schopen mít otevřený svůj bar Tabanco de Jerez v Madridu pouze o víkendu, kdy nemají vyučování studenti, kteří si potřebují přivydělat, a mohou tak pracovat. „Přes týden nemůžeme otevřít, protože nemáme ruce, studují," řekl.

V živé madridské čtvrti La Latina majitel taverny Angosta Mariveni Rodríguez najal na hlavní sezonu migranty. „Dáváme příležitost migrantům, kteří si přejí pracovat, protože nemají rodinu nebo institucionální podporu," říká.

Chybí přes 200 tisíc pracovníků

Podle národních odvětvových asociací chybí ve španělském pohostinství 200 tisíc zaměstnanců a portugalské hotely potřebují nejméně 15 tisíc lidí, aby uspokojily rostoucí poptávku.

Podnikatelé se nyní snaží nalákat zaměstnance zpět. Ve Španělsku podle oficiálních údajů zvýšily bary a restaurace pracovníkům mzdy meziročně o 60 procent. Cestovní ruch je však stále odvětvím, ve kterém se platí zaměstnancům nejméně, kolem 1150 eur (28 500 korun) měsíčně.

V sousedním Portugalsku by podle průzkumu centrální banky a statistického úřadu měly mzdy pracovníků v pohostinství letos vzrůst o sedm procent. Průměrná mzda v odvětví však činí 881 eur (21 800 korun) měsíčně, což je o něco více než minimální mzda, která je 705 eur (17 500 korun).

Bazin dodal, že pokud jsou hotely obsazené jen z 60 nebo 70 procent, mohou se s nedostatkem personálu vyrovnat. Kritický okamžik nastává při plné obsazenosti. „Problém je, že vím, že od počátku července do konce srpna budeme obsazeni na 100 procent, a já nevím, zda budu schopen obsloužit všechny tyhle lidi," říká.

Podle něj se v tomto odvětví personálu dostatečně neplatilo ani se nikdo nezaměřoval na jeho rozvoj. „Z poloviny je to tím, že jsme byli slepí, spoustě lidí jsme se nevěnovali a pravděpodobně jsme některé lidi také příliš dlouho podhodnocovali. Je to výzva, abychom se probudili a napravili to," dodal.