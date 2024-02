Zakladatel WeWorku, který zkrachoval, jej chce zpátky

Ve své době to byl megaúspěšný startup, dnes je to jen další zkrachovalá firma v řadě. A její poněkud výstřední zakladatel Adam Neumann se pět let poté, co by sesazen z pozice generálního ředitele této sítě coworků, snaží WeWork vykoupit z konkurzu. Informují o tom světová média.

Neumannova nová realitní společnosti Flow Global podle zdrojů usiluje o koupi WeWorku nebo jeho aktiv. Neumannovi právníci podle nich zaslali firmě WeWork dopis, ve kterém tvrdí, že s financováním transakce pomůže investiční fond Third Point Daniela Loeba. Fond na dotaz agentury Reuters uvedl, že s Neumannem a jeho realitní společností Flow vedl pouze předběžné rozhovory a neučinil žádné finanční závazky.

Společnost WeWork uvedla, že běžně dostává „projevy zájmu“ a přezkoumává je. Jejím požadavkem je, aby vše bylo v souladu s nejlepšími zájmy společnostmi.

Růst za každou cenu

Pod vedením Neumanna se WeWork stal nejhodnotnějším americkým startupem. Jeho hodnota dosáhla až 47 miliard dolarů (1,1 bilionu korun). Jeho snaha o růst na úkor zisku a odhalení jeho výstředního chování však způsobily, že byl odvolán, a zmařily primární nabídku akcií firmy v roce 2019.

Firmu podporovanou japonskou SoftBank tvrdě zasáhla pandemie, protože covidová opatření lidi přiměla pracovat z domova, místo sdílených prostor podniku jako do té doby. Poptávka po kancelářských prostorách tak prudce klesla. Mnoho zákazníků firmy tvořily začínající a menší podniky, které také omezily své výdaje kvůli vysoké inflaci a zhoršení ekonomických vyhlídek.

Neumann založil WeWork v roce 2010 spolu s Miguelem McKelveym. V prvních letech existence sliboval podnik revoluci v oblasti pronájmu pracovních prostor a zaznamenal raketový vzestup. Postupem času však provozní náklady firmy prudce vzrostly a ta se stala závislou na opakovaných injekcích od soukromých investorů.

Firma vstoupila na burzu v říjnu 2021, ale jen díky spojení s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. SoftBank získala nad společností většinovou kontrolu díky svým investicím do jejího udržení nad vodou.

