Daňové přiznání k nemovitosti letos musí podat více vlastníků. Týká se i vás? Termín je do 31. ledna

Majitelé pozemků s novým stavebním povolením, zpevněnou plochou či vlastníci samostatných garáží by měli zbystřit a stejně tak i provozovatelé Airnb. Novinky u daně z nemovitosti se totiž od roku 2024 týkají také většiny z nich. Spolu s nimi musí daňové přiznání do 31. ledna 2024 podat i ti, kdo cokoliv u svého pozemku či stavby změnili. Ostatní vlastníci přiznání podávat nemusí, stát jim výši nově vyměřené daně pošle sám. Zaplatit ji musí do 31. května 2024, upozorňuje v rozhovoru pro newstream.cz Jan Kotala, daňový poradce a šéf EKP Advisory.

Jaké nejdůležitější změny se letos týkají daně z nemovitých věcí?

Nejviditelnější změnou bude asi letošní zvýšení daně z pozemků i staveb, a to 1,8krát. Významné je ale i odstranění výjimek a vymezení pojmů, jako je zemědělský pozemek, stavební parcela a garáž. Rozšiřuje se také pravomoc obcí při stanovení místního koeficientu a ruší se koeficient pro některé druhy staveb.

Daň z nemovitostí se zvedá všem

Vzrostly sazby daně z pozemků, staveb i jednotek. O kolik to letos bude v průměru?

Nejde jen o růst sazby. To bývalo i dřív. Ještě v roce 2023 byla základní sazba za zahradu 20haléřů a pětikoruna za metr čtvereční byla za zpevněnou plochu pozemků. Teď se obecně zvedají sazby daně z pozemků, staveb i jednotek o zhruba 80 procent. Vlastníci, respektive daňové subjekty, si s tím ale nemusí lámat hlavu, protože finanční úřady si to spočítají samy a pošlou jim složenku nebo výměr daně datovou schránkou, a to v průběhu dubna. Komu nic nepřijde, měl by se obrátit na příslušný finanční úřad. Kvůli těmto změnám ani nedoporučuji si na tuto daň dělat trvalý příkaz v bance.

Pokud tedy někdo například platil 500 korun daň za byt, tak bude platit zhruba 1,8krát pět set, tedy celkem 900 korun. Někde to je více, někde méně podle rozlohy i velikosti obce a koeficientu v daném místě. Ale 1,8 je průměr, se kterým by vlastníci nemovitostí měli počítat, že budou platit už letos v květnu. Daň z nemovitosti je totiž jediná daň, která se platí dopředu a rozhodné datum je každoročně 1.ledna. Pokud jste tedy prodali dům či byt třeba 3.ledna, jste pořád poplatníkem daně i pro rok 2024.

Zvýšení daní se bude týkat i chat a chalup?

Ano. Třeba právě u staveb pro rodinnou rekreaci se daně zvedají ze 6 korun na 11 za metr čtvereční. Všechny sazby, které máme v katastru nemovitostí, se zvýšily. Nepamatuji si, že bychom měli nějakou, která by zůstala stejná.

Kterých nemovitostí se naopak bude týkat pokles sazby?

Nová sazba je u takzvané nevyužitelné plochy a ta musí být takto zapsaná i v katastru. Před tím to byla ostatní plocha a nedívali jste se na to, co to je. Dnes se musíte dívat na způsob využití a pokud tyto ostatní plochy mají ve způsobu využití napsáno neplodná půda, mez, stráň, zamokřená plocha nebo zeleň, tak mají nově sazbu pouze 8 haléřů za metr čtvereční.

Pokud mám takový pozemek, ale zapsaný s jiným způsobem využití, a platím proto vyšší daň, co s tím?

Jestliže má někdo pozemek, který by se na nižší sazbu kvalifikoval, musí požádat katastr nemovitostí o přeřazení pozemku do jiné kategorie. Rozhodující je totiž způsob užití zapsaný v katastru.

Nově platí osvobození ale i pro některé speciální kategorie pozemků. Mezi ty patří například imisní lesy. Dále také pozemky zatížené právem stavby, pokud na nich staví obec, na jejímž území se pozemky nacházejí, či pozemky se zdanitelnou stavbou, které slouží spolku zdravotně postižených lidí. Osvobozené jsou i zdanitelné stavby sloužící zařízením služby péče o dítě v dětské skupině.

Loňští držitelé stavebního povolení pozor

Jsou tu ale i novinky přímo u daňového přiznání k dani z nemovitosti, které se podává do konce ledna. Ty se letos dotknou více lidí než v minulosti...

Tak to nepochybně. Stejně jako každý rok musí daňové přiznání podávat k 31.lednu vlastníci, kteří loni koupili, prodali nebo darovali nemovitost. Letos se ale tento okruh lidí, kteří daňové přiznání musí nově podat, rozšiřuje. A v této souvislosti tam jsou nyní tři velké změny.

První se týká těch, kteří mají stavební pozemek a získali stavební povolení. Nebo pokud stavíte rodinný dům nebo budovu na pozemku, kde je nástavba. Pokud jste tedy loni získali stavební povolení, které do 31.prosince 2023 nabylo právní moci, musíte letos podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Dříve, když jste měli stavební povolení, tak jste neřešili, zda je pozemek stavební nebo není. Dnes už se musí zdaňovat i stavební pozemek, který je mimo jiné i dražší.

Daní se i parkoviště na pozemku

Jaká je ta druhá významná změna?

Další novinka se týká takzvané zpevněné plochy pozemku. V minulosti se musela taková plocha zdaňovat jedině tehdy, pokud byla evidována v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha nádvoří. Od roku 2024 je to jedno. Ve chvíli, kdy máte na zahradě či orné půdě zpevněnou plochu pozemku, což je cokoliv, co je vyasfaltováno, vybetonováno nebo vydlážděno, tak musíte za rok 2024 podat daňové přiznání na tuto zpevněnou plochu bez ohledu na to, že ji máte v katastru evidovánu na orné půdě nebo zahradě. V roce 2023 to bylo jiné. To se zdaňovalo pouze tehdy, když jste to měli na takzvané ostatní ploše v katastru. Pokud jsem měl tedy na té ostatní ploše vybetonovanou plochu na parkování, zdaňovat jsem to nemusel, teď už ale musím. Nyní nehraje roli, jak to je evidované v katastru, ale zda tam máte zpevněnou plochu.

Kdo ale určuje, co je zpevněná plocha pozemku a co není?

To je termín, který definuje pouze daň z nemovitých věcí. Vy sami si musíte říci, zda na svém pozemku takovou plochu máte, nebo ne. Není to jen uválcovaná část zahrady, ale je to prostor, který byl upraven stavební činností a je tam třeba dlažba, obrubník nebo jiný výsledek stavební činnosti. A i to přímo definuje zákon.

A je rozdíl v ceně?

Rozhodně. Je tam desetkrát vyšší sazba. Místo původní 1,40 koruny za metr čtvereční budete od roku 2024 platit 15 korun za metr čtvereční. Pokud to pak někdo podá špatně, ať už z nevědomosti či záměrně, bude se jednat o krácení daně.

Nové definice kolem garáží

Třetí velká změna ohledně podávání daňového přiznání k dani z nemovitosti se má týkat garáží...

Přesně tak. Vlastníte-li objekt, který je v katastru zapsán jako garáž, musíte se podívat, zda jej takto máte i v daňovém přiznání a pokud ne, musíte jej jako garáž přiznat. Týká se to ale jen samostatných objektů, které jsou vedené jako garáž i v katastru. Ty, které jsou součástí rodinného domu, takto nezdaňujete. Ani ty, které jsou jen plechové, nebo to jsou přístřešky, které nejsou v katastru. U těch se nic nemění.

Garáže, které však stojí samostatně a dříve byly vedené jako příslušenství k domu, už ale zdanit nově musíte. Jedině v případě, že vaše garáž není uvedená v katastru jako garáž, pak ji přiznáváte a daníte jako ostatní zdanitelnou stavbu. Na rozdíl od zpevněné plochy tak u garáží se vychází naopak z toho, co v katastru nemovitostí evidováno je.

O kolik se zvednou sazby daní z pozemků a staveb v roce 2024 - podrobně

A důvod, proč se zrovna toto mění?

Tak je vidět i podle navržených změn, že finanční správa má snahu, aby se minimalizovala aktivita daňových subjektů a ideálně, aby daň z nemovitosti vyměřoval jen sám finanční úřad na základě údajů, které má v katastru. A protože finanční úřad všechny údaje nemá, tak tato nedokonalost nutí zákonodárce, aby tu povinnost věci přiznat přenesli na daňový subjekt.

Provozovatelé Airbnb mají další daňovou povinnost

Můžeme tedy shrnout, jakých okruhů vlastníků nemovitostí se letos týká povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti?

Letošní důvody podání daňového přiznání k dani z nemovitosti jsou dobře shrnuty přímo na stránkách finanční správy. Jedná se celkem o deset okruhů majitelů nemovitostí, kteří musí letos daňové přiznání podat. Vedle majitelů stavebních pozemků či pozemků se zpevněnou plochou a vlastníků garáží to jsou například i ti, kdo pronajímají místnost v obytném domě a současně s tím poskytují i další služby, jako je třeba úklid, snídaně nebo výměna ložního prádla. To se bude týkat pravděpodobně řady pronajímatelů Airbnb.

Půjde to vyměření daně vyřídit i v předstihu, tedy dříve, než mi to správce pošle v dubnu?

Ne. Obávám se, že každý si musí počkat na oficiální vyměření daně a že to tedy vyřídit dřív zatím nepůjde.

Současně při podání daňového přiznání ještě vřele doporučuji využívat zmiňovaný portál finanční správy, kde je i speciální průvodce, který vás celým podáním provede.

