Další turbulence pro americký trh? Agentura Fitch varuje před snížením ratingu desítek bank, včetně těch největších

Analytik ratingové agentury Fitch varuje před možným prudkým snížením ratingu desítek amerických bank. Dotknout by se to podle něj mohlo i největší americké banky JPMorgan Chase & Co. Analytik Chris Wolfe to řekl zpravodajskému serveru CNBC s tím, že americkému bankovnímu trhu hrozí další turbulence.

Agentura Fitch v červnu snížila hodnocení finančního zdraví bankovního odvětví. Krok zůstal podle Wolfa do značné míry bez povšimnutí, protože nevyústil ve snížení ratingů jednotlivých bank. Další snížení skóre odvětví o jeden stupeň na A+ z AA-, tedy stále v investičním pásmu, by už ale Fitch přimělo přehodnotit ratingy každé z více než 70 amerických bank, které pokrývá, řekl Wolfe CNBC v exkluzivním rozhovoru v newyorské centrále firmy.

„Pokud bychom to změnili na A+, pak by to přehodnotilo všechna naše finanční opatření a pravděpodobně by se to promítlo do negativních ratingových akcí," řekl Wolfe.

Ratingové společnosti, na které se spoléhají investoři do dluhopisů, v poslední době svými rozhodnutími rozbouřily trhy. Agentura Moody's minulý týden snížila rating deseti malých a středně velkých bank a varovala, že by mohlo dojít ke snížení ratingu dalších 17 finančních domů. A to včetně větších institucí, jako jsou Truist a U.S. Bank.

Začátkem tohoto měsíce agentura Fitch snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států z nejvyššího stupně AAA na stupeň AA+. Rozhodnutí překvapilo investory a rozladilo americkou vládu. Agentura ho zdůvodnila očekávaným zhoršením fiskální situace v příštích třech letech a také vysokým a stále rostoucím zadlužením americké vlády.

Vedoucí amerických podniků včetně generálního ředitele banky JPMorgan Jamieho Dimona se ale rozhodnutí agentury vysmáli. Fitch je přitom už druhou významnou ratingovou agenturou, která odebrala Spojeným státům nejvyšší rating. Jako první tak před dvanácti lety učinila agentura Standard & Poor's.

Tentokrát chce agentura Fitch dát trhu najevo, že snížení ratingu bank sice není předem dané, ale představuje reálné riziko, uvedl Wolfe.

Problém, který by vznikl dalším snížením ratingu odvětví na A+ spočívá v tom, že by pak skóre odvětví bylo nižší než rating některých nejlépe hodnocených bank. Rating dvou největších bank v zemi podle výše aktiv, JPMorgan a Bank of America, by pak bylo pravděpodobně nutné snížit z AA- na A+, protože banky nemohou mít vyšší rating než prostředí, ve kterém působí.

A pokud by došlo ke snížení ratingů nejvýznamnějších institucí, jako je JPMorgan, pak by agentura Fitch byla podle Wolfa nucena přinejmenším zvážit snížení ratingů všech dalších bank. To by potenciálně mohlo některé slabší finanční domy posunout blíže k neinvestičnímu pásmu, uzavřel analytik.

Akcie JP Morgan ztrácely kolem 16:30 středoevropského letního času 2,5 procenta a akcie Bank of America 2,3 procenta.