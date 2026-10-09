„Je Ambani skutečným šéfem Indie?“ Muskovi hnul žlučí indický miliardář kvůli Starlinku
Elon Musk se ostře pustil do indického miliardáře Mukeshe Ambaniho kvůli zablokovanému startu Starlinku v Indii. Tvrdí, že jeho firma splnila všechny požadavky vlády, přesto službu stále nemůže spustit. Spor už přerostl i do indické politiky.
Elon Musk otevřel ostrý spor s jedním z nejmocnějších indických podnikatelů. Zakladatel SpaceX se ve čtvrtek veřejně pustil do miliardáře Mukeshe Ambaniho poté, co už o den dříve obvinil některé indické „oligarchy“ z toho, že brání spuštění satelitního internetu Starlink v zemi. „Je Ambani skutečným šéfem Indie?“ napsal Musk. Podle CNBC si stěžuje, že Starlink dosud nedostal možnost zahájit provoz, přestože firma podle něj strávila pět let plněním všech zákonů a požadavků indické vlády.
Náhoda, nebo nepříjemná otázka pro Bílý dům? Na investičních účtech Donalda Trumpa přistály dluhopisy Muskovy SpaceX za miliony dolarů. O pouhé dva dny později americký prezident podepsal opatření na podporu komerční kosmonautiky, z něhož může právě Muskova společnost těžit. Pozoruhodné načasování transakce odhalilo nové finanční přiznání, na které upozornil server CNBC. Bílý dům opakovaně tvrdí, že Trump ani jeho rodina investiční rozhodnutí neovlivňují.
Trumpovy peníze, Muskův byznys. Podezřelé načasování budí otázky
Money
Náhoda, nebo nepříjemná otázka pro Bílý dům? Na investičních účtech Donalda Trumpa přistály dluhopisy Muskovy SpaceX za miliony dolarů. O pouhé dva dny později americký prezident podepsal opatření na podporu komerční kosmonautiky, z něhož může právě Muskova společnost těžit. Pozoruhodné načasování transakce odhalilo nové finanční přiznání, na které upozornil server CNBC. Bílý dům opakovaně tvrdí, že Trump ani jeho rodina investiční rozhodnutí neovlivňují.
Muskova kritika míří na podnikatele, jehož Jio je největším telekomunikačním a internetovým operátorem v Indii. Spolu se společností Airtel ovládá přibližně 80 procent tamního trhu. Musk už předtím tvrdil, že místní „oligarchové“ udržují nad indickými obyvateli „monopolní sevření“. Výrok rychle získal i politický rozměr. Reagoval na něj opoziční lídr Rahul Gándhí, který dlouhodobě tvrdí, že indickou vládu ovlivňují mocní podnikatelé. „Počkejte, až potkáte toho druhého,“ poznamenal v narážce na nejbohatšího indického podnikatele Gautama Adaniho. Musk odpověděl, že je to „skutečně znepokojivé“. Ambaniho Reliance Industries se podle CNBC k jeho výrokům nevyjádřila.
Starlink licenci získal, přesto se nerozjel
Starlink přitom loni uzavřel předběžné dohody jak s Jio Platforms, tak s Airtelem a následně získal licenci pro spuštění svých služeb v Indii. K samotnému startu ale nedošlo. Podle dřívějších informací byla další povolení zmrazena kvůli obavám, že by terminály Starlinku mohly být používány i v době, kdy samotná služba nemá potřebné schválení.
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Donald Trump vstupuje do závěrečné fáze před listopadovými volbami do Kongresu s několika varovnými signály. Jeho podpora zůstává na rekordním minimu, republikánští voliči jsou výrazně méně motivovaní než demokraté a změna se rýsuje i mezi muži, kteří Trumpovi výrazně pomohli k vítězství v prezidentských volbách v roce 2024.
Do stejné oblasti mezitím vstupuje i Ambaniho Jio. Jeho syn Akash Ambani v červnu uvedl, že firma plánuje rozvoj satelitní komunikace na nízké oběžné dráze. Podle místních médií chce Jio vybudovat síť přibližně 1600 satelitů a 23 pozemních stanic. Starlink má oproti tomu kolem 11 tisíc satelitů a své služby poskytuje ve více než 170 zemích a teritoriích. Akash Ambani zároveň prohlásil, že Indie podle něj potřebuje vlastní domácí technologický ekosystém.
Muskovi se v Indii nedaří ani s Teslou
Starlink přitom není jediným Muskovo byznysem, který v Indii nenaplnil původní očekávání. Tesla na tamní trh vstoupila loni, odezva zákazníků ale byla slabá. Podle dostupných údajů prodala od zahájení prodeje jen něco málo přes tisíc vozů.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.