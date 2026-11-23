Škrtání kvůli AI? Firmy spíše trápí budoucí výnosy
Agentická AI patří k nejskloňovanějším termínům posledních měsíců a mnozí o ní hovoří jako o zásadním faktoru, který mění byznys napříč sektory. Jde o módní termín bez reálného obsahu, nebo skutečně přichází do ekonomiky zásadní průlom? A jak se na tuto změnu připravují české firmy? Chápou, co přináší, a dokážou se na ni připravit? Odpovědi na tyto otázky nabízejí v podcastu Leaders Byznys Talks Jan Kudlák z poradenské společnosti Deloitte, Jiří Voldán z vývojářské firmy Avenga Czechia a Michal Vytiska z Komerční banky.
Zhruba třetina českých firem již prochází transformací a zavádí do svých procesů umělou inteligenci. Tento údaj potvrzuje řada průzkumů mezi podnikateli a v podcastu Leaders Byznys Talks obdobná data představil také Jan Kudlák z poradenské společnosti Deloitte.
„V našem průzkumu prozradilo 35 procent firem, že již procházejí transformací kvůli nasazení AI. Osobně si ale myslím, že to číslo je dnes již vyšší. Důležité je si uvědomit, že nyní již opravdu nejde na nic čekat.“
Z průzkumů vyplývá, že nejčastějším důvodem je zatím stále snaha zvýšit efektivitu, a to konkrétně na straně nákladů.
Ostatně Jiří Voldán z vývojářské společnosti Avenga potvrzuje, že AI dokázala jeho sektor zásadním způsobem proměnit.
„U nás to je revoluce, řekl bych až brutální. Co jsme si ještě před pár lety nedokázali představit, že by AI dokázala, tak již dělá zcela běžně. AI se stala přelomovým nástrojem konkurenceschopnosti,“ tvrdí Voldán. „Máme konkrétní příklad jednoho klienta z Británie, který působí ve finančních službách. Integrovat nového partnera mu v klasickém technologickém řešení, které vzniklo zhruba před deseti lety, trvá několik týdnů i měsíců podle náročnosti. Na trhu se ale objevil konkurent, který totéž zvládne v řádu dní,“ vypočítává Voldán.
Strach o budoucí výnosy
Přestože je primárním cílem pořád ještě zvýšit efektivitu na straně nákladů, lidé z trhu stále výrazněji uvádějí, že managementy firem již mnohem častěji uvažují o dalších zásadních dopadech umělé inteligence.
„AI může výrazně narušit dosavadní obchodní modely a připravit zavedené společnosti o část příjmů. Právě na to se nyní zaměřujeme,“ uvedl Michal Vytiska z Komerční banky. „Odhaduje se, že v bankovním sektoru je takto ohroženo zhruba 15 až 20 procent budoucích výnosů. Proto se musíme zásadně proměňovat a přicházet s inovacemi. Samozřejmě ale je nutné nepodceňovat rizika, kterých je v současnosti pořád ještě spousta a některá spíše porostou,“ upozorňuje Vytiska.
A nutnost radikálně proměňovat vlastní fungování platí i pro poradenské firmy, jak potvrzuje Jan Kudlák z Deloitte. „Samozřejmě se musíme měnit, ať už jde o vnitřní procesy, procesy směrem k zákazníkům, to, jak dokážeme pracovat s informacemi a celkově to mění náš provozní model. Je to podobné jako ve financích nebo v IT firmách,“ potvrzuje zástupce Deloitte.
Jaká AI řešení v současnosti volí největší firmy na českém trhu?
Na jakých inovacích pracují banky a jak by mohly už brzy proměnit způsob, jakým využíváme bankovní služby?
Jak pracovat s riziky, která umělá inteligence a její zavádění do firemních procesů mohou přinést?
Odpovědi najdete na newstream.cz, na YouTube a ve svých oblíbených podcastových platformách v další epizodě pořadu Leaders Byznys Talks.
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