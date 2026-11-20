Anthropic rozkolísal trhy. SoftBank se propadla o 14 procent, nejvíc za více než dva roky
Asijské technologické akcie zasáhl prudký výprodej, který se přelil ze Spojených států po burzovním debutu Anthropic. Největší ránu schytala SoftBank, jejíž akcie se propadly o více než 14 procent. Investoři začínají stále víc řešit, zda obří sázky na umělou inteligenci dokážou vydělat tolik, kolik se od nich čeká.
Asijské technologické akcie v pátek výrazně oslabily a navázaly na pokles amerického Nasdaqu po ostře sledovaném vstupu Anthropic na Wall Street. Největší propad zaznamenala japonská SoftBank Group, jejíž akcie uzavřely o 14,48 procenta níže. Šlo o jejich nejhorší obchodní den od srpna 2024.
Prudký pokles odráží rostoucí nervozitu investorů kolem agresivních sázek SoftBank na umělou inteligenci, píše CNBC. Trh si stále častěji klade otázku, zda masivní investice do AI infrastruktury přinesou odpovídající návratnost.
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
Lukáš Kovanda: Nekupujte akcie Anthropicu hned. Kdo si počká, může vydělat
Trhy
Kdo teď bezhlavě nakoupí akcie Anthropicu, může už příští rok litovat. Tvůrce umělé inteligence Claude vstupuje na burzu za rekordních 1,5 bilionu dolarů a kolem jeho akcií panuje mimořádná euforie. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ale mohou drobní investoři na přemrštěné ceně tvrdě prodělat. Kdo si počká, může se po opadnutí nákupní horečky dočkat podstatně výhodnější ceny.
SoftBank doplácí na sázku na OpenAI
SoftBank patří mezi největší investory OpenAI, hlavního konkurenta Anthropic. Do firmy stojící za ChatGPT dosud investovala celkem 64,6 miliardy dolarů. Právě silná expozice vůči OpenAI spolu s vlastnictvím návrháře čipů Arm způsobuje, že akcie SoftBank citlivě reagují na každou změnu nálady kolem sektoru umělé inteligence.
A tlak na titul není krátkodobý. V říjnu akcie SoftBank ztratily 30 procent a od začátku listopadu odepsaly dalších 31 procent.
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Roman Koděra: Čeští dolaroví milionáři jsou optimističtí. Vidí, že se průmysl probouzí
Leaders
J&T Banka již po šestnácté vydala svůj Wealth Report, v němž představuje investiční uvažování nejbohatších Čechů a Slováků. Zároveň s tím zjišťuje, jak bohatí lidé uvažují nad výkonem ekonomiky, nad příležitostmi i nad faktory, které mohou negativně ovlivnit vývoj hodnoty jejich majetku. „Češi stále více sázejí na místní aktiva, ale příležitosti vyhledávají i za hranicemi. Slováci jsou ve hledání zahraničních investic daleko aktivnější,“ říká k aktuálnímu vydání Wealth Reportu Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
Výprodej zasáhl celý region
Propad se netýkal jen SoftBank. V Japonsku oslabil Tokyo Electron o 7,06 procenta, Lasertec o 9,21 procenta a Renesas Electronics o 7,02 procenta.
Výprodej se rychle přelil také do Jižní Koreje. Dodavatelé Nvidie SK Hynix a Samsung Electronics ztratili 5,92 procenta, respektive 7,01 procenta. Hlavní jihokorejský index Kospi uzavřel o 5,21 procenta níže.
Na Tchaj-wanu klesly akcie TSMC o 4,76 procenta. V Číně oslaboval Tencent o 2,01 procenta, Baidu o 4,79 procenta a výrobce paměťových čipů CXMT o 5,31 procenta na nové rekordní minimum. Výrobce AI čipů Enflame odepisoval 7,16 procenta.
Anthropic rozkolísal náladu kolem AI
Asijský výprodej navázal na vývoj ve Spojených státech, kde technologický index Nasdaq Composite po burzovním debutu Anthropic oslabil o více než dvě procenta. Trhy tak po měsících nadšení kolem umělé inteligence znovu řeší, zda vysoké valuace a obrovské investice do AI nejsou příliš ambiciózní.
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