Čtyři tipy, jak se připravit na recesi. A není radno otálet – lepší pozdě než vůbec

Mnozí ekonomové a finanční poradci očekávají, že je vysoce pravděpodobné, že mnohé vyspělé země světa zasáhne recese. Je možné se na ni alespoň trochu připravit, ale důležité je začít hned a udělat i malé kroky, napsal deník The Wall Street Journal.

Reklama

Mnozí ekonomové a firemní lídři v letošním roce očekávají recesi. V říjnovém čtvrtletním průzkumu The Wall Street Journal oslovení ekonomové odhadli, že v následujících 12 měsících existuje 63procentní šance, že se recese dostaví. A co v takové situaci radí ekonomové a finanční poradci? V kostce řečeno: neutrácejte za zbytečnosti, přihazujte peníze k nouzové rezervě, splaťte dluh s vysokým úrokem, rozvíjejte alternativní zdroje příjmů, zmapujte si terén pro případ ztráty práce, uvedl The Wall Street Journal.

Lukáš Kovanda: Češi jsou jednou nohou v recesi Názory Dnes zveřejněné makroekonomické údaje potvrzují, že Česko je jednou nohou v recesi. Nezaměstnanost zatím roste méně, než se čekalo, což se ovšem může letos velmi rychle změnit. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pro mnohé je finanční zranitelnost během recese částečně důsledkem špatných návyků při utrácení a spoření. Zůstatky na kreditních kartách za poslední rok klesly a míra osobních úspor Američanů činila v listopadu 2,4 procenta, což je pokles ze 7,1 procenta v předchozím roce, uvádí statistiky amerického Bureau of Economic Analysis.

Některé profese musí zbystřit

Recese vzniká z příčin, které lidé nemohou ovlivnit, říkají ekonomové. A historie naznačuje, že některé skupiny pracovníků jsou v recesi náchylnější ke ztrátě zaměstnání a některá odvětví mají tendenci propouštět více. „V poslední době je velkým trendem propouštění v oboru technologií, zatímco v předchozích recesích mívaly tendenci být zasaženy obzvláště tvrdě obory pohostinství a stavebnictví,“ říká profesor financí na Sloan School of Management na MIT Jonathan Parker.

Přijde mírná recese, ale chystáme se na nejhorší, varoval šéf Bank of America Zprávy z firem Bank of America (BoA) se v letošním roce připravuje na recesi, včetně rychlého nárůstu nezaměstnanosti. Na callu s investory to uvedl šéf banky Brian Moynihan s tím, že základem predikce banky pro letošní rok je 95procentní nástup „mírného propadu ekonomiky“. nst Přečíst článek

Reklama

Navíc říkat někomu, aby zvýšil své úspory, když už nyní žije od výplaty k výplatě se špatně placenou prací, je nepraktická rada. „Příprava na recesi je často nejnáročnější pro ty, kteří mají pro začátek méně prostředků,“ říká ekonom z Harris School of Public Policy na Chicagské univerzitě Damon Jones.

Podle průzkumu finančního webu Bankrate z ledna 2022 celkem 62 procent domácností s ročním příjmem 75 tisíc dolarů nebo více uvedlo, že by svými úsporami mohly pokrýt neočekávaný výdaj ve výši tisíc dolarů. V domácnostech s příjmem pod 30 tisíc dolarů uvedlo totéž jen 22 procent.

Lepší začít pozdě než vůbec

Nejlepší strategií je vždy se na recesi připravovat, říká profesor Cliff Robb z University of Wisconsin-Madison, který se věnuje oboru finančního rozhodování spotřebitelů. „Což znamená, že i nyní je správný čas začít,“ míní.

Analytik Boris Tomčiak: Česká domácnost v posledních sedmi letech velmi zbohatla. Máme se dobře Názory Letos se podle Borise Tomčiaka, zakladatele společnosti Finlord, dá počítat s recesí, tedy poklesem HDP. „To ale neznamená, že nastane konec světa,“ podotýká a připomíná, že se nemáme vůbec špatně. „Za sedm let se o 50 procent zlepšila situace české domácnosti,“ říká Tomčiak s odkazem na růst HDP na hlavu. Inflace i úrokové sazby by koncem roku měly být na sestupu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

I malé změny v chování se počítají. Zaměstnanci se například mohou připravit na možnost propouštění tím, že si předem prozkoumají, zda by měli nárok na podporu v nezaměstnanosti, a promyslí podrobnou strategii, jak najít jinou práci. „Je to opravdu užitečné. Stačí myslet trochu dopředu, protože v době stresu je těžké vymýšlet alternativní plány,“ říká Parker.

Pokud se člověk obává možnosti ztráty příjmu v době recese, Jones říká, že je také moudré odkládat jakákoli finanční rozhodnutí znamenající vysoké opakované platby, jako je nákup auta nebo většího domu. „Díky tomu budete více flexibilní, abyste se přizpůsobili negativním překvapením," říká.

Pomůže i přesun peněz za lepším úrokem

Ozdravení osobních financí nelze provést hned, ale určité změny jde udělat okamžitě, říká Christopher Lyman, finanční plánovač ve společnosti Allied Financial Advisors v Newtownu v Pensylvánii. Pokud máte hotovost uloženou s nízkým úrokem, můžete ji přesunout na účet s vyšším výnosem. A vyplatí se samozřejmě také hledat způsoby, jak snížit výdaje. „I když vám to tolik nesníží rozpočet, alespoň to přispěje ke klidu na duši, že si můžete říct: ‚Dobře, udělal jsem něco, abych se proti recesi pokusil ochránit´,“ míní.

Deloitte: Česká ekonomika se řítí do recese. Lidé i letos zchudnou Money Energetická krize a inflace pošle letos českou ekonomiku do recese. Hrubý domácí produkt (HDP) podle odhadu poradenské společnosti Deloitte klesne o 1,1 procenta. Za celý rok by průměrná inflace měla dosáhnout 8,5 procenta. Deloitte také varuje, že stát na daních vybere méně, než nyní kabinet Petra Fialy očekává. ČTK Přečíst článek

Tyto rady však podle některých expertů přichází pozdě. Recese nastane brzy a pro ty, kteří své finance ještě řešit nezačali, už je příliš pozdě na to, aby dosáhli významného pokroku. Aby se mnozí Američané skutečně připravili na hrozící recesi, potřebovali by více času. „Doufám, že jste si toho vědomi a zaváděli jste tyto věci do praxe už dříve než s prvními projevy recese,“ říká Jones z Chicagské univerzity.

Podle ekonomů je dobré mít dlouhodobý plán, který zohledňuje i poklesy ekonomiky. Panice z recese se pak snáze čelí díky rezervě. Je to jako s dřívím na zátop. To taky nesháníte až uprostřed zimy.