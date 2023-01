ČNB připomene rozdělení Československa zvláštní tisícikorunovou bankovkou

Vydáním tisícikoruny se speciálním přetiskem, výstavou o měnovém vývoji či řadou konferencí připomene letos Česká národní banka (ČNB) 30. výročí rozdělení Československa a vznik samostatných měn. ČNB jich do oběhu vydá 200 tisíc kusů, zájemci je budou moci získat od 8. února.

„Myslím si, že stejně jako byl sametový rozvod, byla i sametová měnová odluka bez jakýchkoli technických problémů a byl to velký úspěch,” řekla viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová. Podle ní je mezi ČNB a Národní bankou Slovenska přínosná spolupráce. Nynější připomínkové akce podle ní mohou pomoci osvětlit i to, jak se na vývoji obou zemí projevuje skutečnost, že Slovensko na rozdíl od Česka přijalo společnou evropskou měnu.

V den 30. výročí měnové odluky, tedy 8. února, vydá ČNB tisícikorunovou bankovku s přetiskem připomínajícím vznik samostatné české měny a ČNB. Přetisk bude na lícní straně bankovky a bude ho tvořit výroční logo ČNB a motiv tisícikorunového bankovkového kolku z roku 1993, kterým se označovaly české bankovky po rozdělení Československa a vzniku dvou samostatných měn. Bankovky bude možné získat na pobočkách ČNB. Přítisk nebude mít vliv na jejich platnost, bude je možné používat k běžným platbám.

„Výroční bankovku tvoří tisícikoruna vzoru 2008 s přítiskem na lícní straně kuponu. Vzhledem k tomu, že bankovka odkazuje na 30. výročí vzniku české a slovenské koruny, s nímž bylo spojené mimo jiné kolkování bankovek, tvoří tento přítisk právě motiv dobového tisícikorunového bankovkového kolku z roku 1993 a také výroční logo 30 let ČNB od akademického malíře Jana Solpery,” vysvětlila Petra Krmelová, ředitelka odboru komunikace ČNB.

Výměna bude možná pouze osobně na pracovištích ČNB v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě, a to v prodloužených pokladních hodinách od 7.30 do 16.00. Limit výměny je stanoven na pět kusů výročních bankovek na osobu.

Samostatné Česko a Slovensko vznikly 1. ledna 1993, současně vznikly i dvě centrální banky. Společná měna fungovala ještě šest týdnů, než se kvůli příliš velkým rozdílům mezi ekonomikami obou nových států přistoupilo k měnové odluce. Výroční tisícikoruna je v pořadí druhou českou bankovkou, která je opatřena speciálním přítiskem. První byla stokoruna, která byla vydána v roce 2019 u příležitosti 100 let od měnové odluky od Rakouska-Uherska.

