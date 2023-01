Lukáš Kovanda: Potlesk pro korunu. Drží silná vůči euru i dolaru a vyhlídky hrají v její prospěch

Koruna v pondělí ráno zpevnila vůči euru na nejsilnější úroveň od roku 2008, citelně sílí i vůči dolaru. Pomáhá ji post-covidový boom čínských a asijských trhů a slábnoucí vyhlídky dolaru, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Česká měna během dnešního ranního obchodování zpevnila na svoji absolutně nejsilnější úroveň vůči euru od 3. listopadu 2008, když proti euru zpevnila až na kurz 23,927. Naposledy se na silnější úrovni obchodovala onoho 3. listopadu 2008, kdy zpevnila až na kurz 23,865, plyne z dat Bloombergu. Od té doby nikdy nebyla nominálně tak silná jako dnes, ani při přechodném prolomení úrovně 24,00 za euro v únoru 2011.

Koruna znatelně zpevňuje také vůči dolaru, a to během obchodování až na 22,394, což je její absolutně nejsilnější úroveň proti americké měně od loňského 21. dubna.

Rizikovější aktiva jsou opět v kurzu

Důvodem dnešního zpevnění koruny je další zlepšení nálady na světových trzích a s tím související větší ochota investorů dávat své peníze do měn, které jsou rizikovější v porovnání třeba s americkým dolarem. Ke zlepšení nálady došlo už v pátek v reakci na zpomalení růstu mezd v USA. To značí zmírňování inflačních tlaků v nejsilnější světové ekonomice. Jestliže tyto tlaky zmírní dostatečně, americká centrální banka nebude tolik již dále zvedat své úrokové sazby. To je příznivá zpráva pro akciové trhy, ale obecněji také pro trhy s měnami typu koruny. Zmírnění utahování americké měnové politiky pak zmírňuje tlak na posilování dolaru i z titulu ne až tak výrazného úročení této měny a dolarových aktiv, což opět pohání měny typu koruny.

Dobré zprávy z Číny

Příznivé zprávy pro českou korunu dnes přitom přichází také z Číny. Tamní ekonomika se otevírá poté, co ji pekingský režim zbavil drakonických restrikcí. Navíc Peking podle včerejších informací podpoří čínské domácnosti a firmy, aby lépe zvládly návrat hospodářství do normálu. Čínská ekonomika tak dostává významný pozitivní impuls, které se přenáší také do dalších asijských hospodářství, jako je Tchaj-wan nebo Korea.

Burzovní ukazatel MSCI Emerging Markets Index tak dnes vstupuje do takzvaného býčího trhu. Ten obecně nastává tehdy, když daný burzovní ukazatel stoupne alespoň o 20 procent v porovnání se svojí nejnižší hodnotou. Na dno se uvedený ukazatel propadl 24. října 2022. Od té doby do dnes si již připsal právě přes 20 procent. Sestává zejména z čínských akcií, ale klíčovou roli v něm hrají také akcie dalších rozvíjejících se ekonomik, typu té korejské nebo tchaj-wanské.

Silná koruna uleví trhu s plynem

Mezi rozvíjející se trhy se zpravidla řazena také česká ekonomika. Proto zmíněný růst asijských rozvíjejících se trhů ve spojení se slabším tlakem na další zpevňování dolaru má citelný vliv na rekordní posilování české koruny od roku 2008.

Zpevňující koruna je dobrou zprávou pro ty Čechy, kteří si chystají na zahraniční dovolenou. Budou mít levnější tamní nákupy, zejména míří-li do eurové ciziny. Sílící koruna ale také zlevní zboží z dovozu, například elektroniku, ale také ropu, ropné produkty či zemní plyn. To jsou položky, které se běžně obchodují v dolarech. Sílící koruna tak přispěje k jejich zlevnění. Byť proti dolaru by ještě mělo být o něco výraznější, aby se to význačněji mohlo projevit v cenách pro koncové zákazníky.

Je však pravdou, že třeba pohonné hmoty v Česku jsou nyní poměrně levné – alespoň na poměry posledních dvanácti měsíců – i proto, že koruna sílí. Zrovna tak může sílící koruna ulevit na trhu s plynem. Jeho ceny vláda od začátku ledna zastropovala. Čím levnější – po přepočtu do korun – tedy plyn na světových trzích bude, tím budou nakonec nižší náklady pro českou vládu spojené právě se zastropováním. Pokud ke zlevnění plynu přispěje právě i silná koruna, vláda tak nevynaloží tolik prostředků na kompenzaci související se zastropováním a nebude muset tedy jít až tak hluboko do deficitu a dluhu, jako když by koruna byla slabší.