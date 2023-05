Čína vyslala do vesmíru prvního civilního astronauta. A navíc s brýlemi

K čínské vesmírné stanici Tchien-kung v noci na dnešek z pouště Gobi odstartovala loď Šen-čou 16 s trojicí astronautů, kteří vystřídají dosavadní posádku stanice. Mezi nimi je i první civilista, vědec Kuej Chaj-čchao, který v civilu nosí něco, co se u kosmonautů obvykle nevidí - brýle, napsal server CNN.

Čína vyslala svého prvního civilního astronauta na oběžnou dráhu v úterý, když zahájila misi Šen-čou 16 na své vesmírné stanici pro druhou rotaci posádky na oběžné dráze, což znamená další krok vpřed pro ambiciózní vesmírný program země, uvedla CNN. Je to pátá čínská mise s lidskou posádkou na vesmírné stanici od roku 2021.

Tři astronauti v Šen-čou 16 odstartovali dnes ráno v 3:31 SELČ ze střediska Jiuquan Satellite Launch Center v poušti čínské provincie Gansu a zamířili k vesmírné stanici Tchien-kung obíhající kolem Země.

Mise potrvá pět měsíců

Posádka – Jing Haipeng, Zhu Yangzhu a Kuej Chaj-čchao – převezme místo od astronautů Šen-čou 15, kteří jsou na stanici Tchien-kung od listopadu po jejím dokončení, aby zahájili svou vlastní pětiměsíční misi. Očekává se, že se obě posádky setkají na stanici asi 6,5 hodiny po startu, uvedla státní média.

Mezi posádkou Šen-čou 16 je Kuej Chaj-čchao - profesor prestižní čínské letecké instituce Beihang University, který absolvoval postdoktorandské studium v ​​Kanadě - prvním čínským civilistou, který se účastní kosmického letu. Všichni ostatní astronauti byli členy Čínské lidové osvobozenecké armády.

Kuej Chaj-čchao bude zkoumat užitečné zatížení pro vesmírné experimenty, zatímco Jing a Zhu budou kromě provádění technických testů obsluhovat a řídit kosmickou loď, uvedla na pondělní tiskové konferenci China Manned Space Agency (CMSA), na které představila posádku.

První kosmonaut s vadou zraku

Výběr Kuej Chaj-čchaa pro posádku vyvolal velký zájem čínských médií, a to nejen kvůli jeho pozici prvního civilního astronauta, ale také kvůli doplňku, který měl na oficiálních fotkách a který se na těch, kdo míří do vesmíru, běžně nevidí – brýlí, poznamenala CNN.

Start Šen-čou 16 přichází v době, kdy Čína rychle rozvíjí své aktivity ve vesmíru – včetně zřízení vesmírné stanice Tchien-kung, u které dokončila základní stavbu v loňském roce a očekává se, že bude hostit astronauty po dobu nejméně deseti let.

Po očekávaném ukončení provozu Mezinárodní vesmírné stanice ISS v roce 2030 by se tak mohla stát jedinou základnou na oběžné dráze pro vědecký výzkum, dodala CNN.

