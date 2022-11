Násilné protesty v Číně pokračují. A aktivita průmyslu prudce padá

Ve městě Kuang-čou v jižní Číně znovu po dvou týdnech propukly násilné protesty proti tvrdým vládním proticovidovým opatřením. Videa, která po ověření jejich pravosti zveřejnila agentura Reuters nebo Bloomberg, ukazují, jak policie střílí na skupinu demonstrantů něčím, co vypadá jako slzný plyn.

Obyvatelé jihočínského průmyslového města Kuang-čou se v úterý večer střetli s policií. Záběry zveřejněné na sociálních sítích ukázaly, že jde o nejnovější díl sociálních nepokojů, kdy se stoupá hněv veřejnosti na vládu kvůli jejím přísným omezením proti šíření covidu, uvedla agentura Bloomberg.

V městské čtvrti Chaj-ču lze vidět desítky demonstrantů, kteří házejí předměty na policisty, kteří jsou zřejmě oblečeni v ochranných oblecích. Policie naopak směrem k demonstrantům střílí něco, co vypadá jako slzný plyn, neboť ulička s protestujícími se poté zaplní bílým kouřem. Další klip ukazuje, jak policie se štíty proti demonstrantům postupuje k davu a několik spoutaných mužů později odvádí pryč.

Celá oblast Kuang-čou je od konce minulého měsíce uzamčena, což podněcuje hněv mezi obyvateli, kteří jsou většinou pracujícími z chudší části obyvatel. První protesty ve městě vypukly před dvěma týdny.

Desítky protestů, nejvíce za třicet let

Nepokoje v Kuang-Čou jsou zatím posledním příkladem veřejných protestů proti čínskému přístupu nulové tolerance neboli Covid Zero, které propukly ve velkých městech minulý víkend. Od soboty do pondělí se ve 22 čínských městech uskutečnilo 43 protestů, odhadl Australský strategický politický institut se sídlem v Canbeře. To znamená největší projev nesouhlasu od krvavě potlačené demonstrace na náměstí Nebeského klidu v Pekingu před více než třemi desetiletími.

Mnoho lidí vyjadřuje vztek kvůli podezření, že proticovidová omezení mohla minulý týden přispět k tragické bilanci smrtelného požáru v bytovém domě v severozápadním regionu Sin-ťiang, který zabil 10 lidí a devět zranil. Zdá se, že početná přítomnost policie na místech protestů ale od té doby odradila od dalších nepokojů v Pekingu a Šanghaji.

Čínský průmysl se propadá

Další protest přichází v době, kdy pokles aktivity v čínském zpracovatelském průmyslu i ve službách v listopadu zrychlil. Vyplývá to z údajů čínského statistického úřadu. Hospodářskou aktivitu v Číně brzdí vzestup počtu případů nákazy koronavirem, na který úřady reagují přísnými restrikcemi. To bude mít podle analytiků na čínskou ekonomiku negativní dopady i v příštím roce.

Index aktivity ve zpracovatelském průmyslu se v listopadu snížil na sedmiměsíční minimum 48 bodů z říjnových 49,2 bodu. Index aktivity v nevýrobním sektoru klesl o dva body na 46,7 bodu, což je rovněž nejnižší úroveň za sedm měsíců. Pokud se tyto indexy nacházejí pod padesátibodovou hranicí, signalizují pokles aktivity.

„Situace kolem koronaviru se dál zhoršuje a bude mít výrazný dopad na ekonomiku také v příštím roce," uvedla podle agentury Reuters analytička Sheana Jüe ze společnosti Capital Economics.

Čína je druhou největší ekonomikou na světě za Spojenými státy. Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém říjnovém globálním výhledu předpověděl, že růst hrubého domácí produktu (HDP) Číny v letošním roce zpomalí na 3,2 procenta z loňských 8,1 procenta. Na příští rok počítá se zrychlením růstu na 4,4 procenta.