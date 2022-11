Tlak na elektromobilitu nás vrhá do náruče Číny, říká politik Knotek v podcastu

Elektromobilita sama smysl má. Vadí mi ale, že ji v Evropě zavádíme ideologicky, za každou cenu. Jedna z největších chyb Green Dealu je, že počítá s masivní elektrifikací a zároveň předpokládá, že tu výrobu pokryjí obnovitelné zdroje. Uvedl to v podcastu Nekorektní dvojka Marcely Fialkové europoslanec za ANO Ondřej Knotek.

Evropa se pere s vlastními sliby ohledně přechodu na bezemisní ekonomiku, soudí europoslanec za ANO Ondřej Knotek. „Fit for 55 znamená, že do roku 2030, tedy za osm let, musí EU snížit emise uhlíku o 55 procent oproti roku 1990. Nyní jsme zhruba na 27 procentech a loni díky růstu ekonomik po covidu emise opět narostly. Přesto ten cíl reálný může být. Otázkou ale je, kdo ho zaplatí a zda to nezvýší naši závislost na zemích, se kterými nesdílíme demokratické hodnoty, jako je Čína a Rusko. Ty totiž dnes primárně vlastní potřebné zdroje především těžkých kovů pro baterie nezbytné pro elektromobilitu nebo komunitní fotovoltaiku,” řekl v podcastu ředitelky strategie mezinárodního developera UDI Group Marcely Fialkové Nekorektní dvojka europoslanec Ondřej Knotek.

Na elektromobilitu není česká infrastruktura připravena

Platí například, že infrastruktura v Čechách na green deal není připravená. „Elektromobilita sama o sobě smysl má. Vadí mi ale, že ji v Evropě zavádíme ideologicky, za každou cenu. Jedna z největších chyb Green Dealu je, že počítá s masivní elektrifikací a zároveň předpokládá, že tu výrobu pokryjí obnovitelné zdroje. To je samozřejmě podle mě špatně, časem se to ukáže. V Čechách ta infrastruktura nebude připravena. Jakékoli masivní urychlení bude znamenat, že to někdo bude muset zaplatit na úkor jiných priorit,” řekl Knotek.

Europoslanec vidí mezi zeměmi Evropy zřetelné rozdíly a soudí, že je škoda, že se neprosadila myšlenka na dvourychlostní Evropu.

„Míň Evropy, nebo víc Evropy? Je to spor. Bývalý šéf komise Juncker mluvil o dvourychlostní Evropě. Docházelo mu, že jsou rozdíly mezi východem a západem EU. Ten koncept ale bohužel neprosadil. Současná centralizace směrem do Bruselu vyhovuje hlavně Evropské komisi. Ta totiž v případě, kdy se europarlament nedohodne, přebírá rozhodování pomocí nižší legislativy tzv. delegovaných aktů. Čím dál tím víc se tak začíná chovat jako evropská vláda místo toho, aby to byl back office europarlamentu,” uzavřel Knotek.

Je na Green Deal připravená česká infrastruktura? Poslechněte si i další epizody podcastu, jehož hostem byl Ondřej Knotek.

