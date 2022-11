Covidové uzavírky v Číně jen tak neskončí, mohutným protestům navzdory

Přísná opatření proti covidu-19, která čínské úřady nařizují hned při výskytu několika prvních případů nákazy, ochromují čínskou ekonomiku. V posledních měsících také vyvolávaly opakované stížnosti na úřady, kterým se nedařilo spolehlivě zajišťovat potraviny a další nezbytnosti lidem uvrženým do plošné karantény. O víkendu v různých částech země propukly mohutné protesty kvůli protiepidemickým opatřením. V mnoha městech demonstrace pokračovaly do dnešního rána.

Jedním z důvodů veřejných nepokojů bylo podle mnohých analytiků místní provádění nedávné politiky ústřední vlády, která začátkem tohoto měsíce naznačila krok směrem k opětovnému otevření, když oznámila „20 opatření” ke zkrácení doby karantény a celkově k cílenějším kontrolám, informuje CNBC.

„Bez jasného pokynu shora ale mají místní úředníci tendenci hrát na jistotu a držet se stávajícího postoje zero covid,” řekl CNBC Larry Hu, hlavní ekonom pro Čínu ve společnosti Macquarie. To podle něj rozrušilo mnoho lidí, kteří očekávali větší míru uvolnění.

Davy lidí pak vyšly o víkendu do ulic, aby daly průchod své frustraci, která se nahromadila za téměř tři roky přísných covidových kontrol. Počty případů infekce se v Číně prudce zvýšily a v posledním týdnu si tak vyžádaly další uzavírky.

Za poslední den přibylo 40 052 nových případů, o den dříve jich bylo něco přes 39 500. Mnoho analytiků proto říká, že je nepravděpodobné, že by Čína s rozvolňováním restrikcí začala dříve než v březnu nebo dubnu. Experti poukazují na to, že v nejlidnatější zemi světa je potřeba zvýšit tempo očkování proti covidu-19.

Cenzoři i policie v pohotovosti

Symbolem současné vlny protestů se staly nepopsané bílé listy papíru, kterými lidé dávají najevo odpor vůči cenzuře. Na různých místech vyzývali úřady, aby zrušily uzávěry kvůli koronaviru. Shromáždění se o víkendu konala v milionových metropolích, jako je Šanghaj, Wu-chan, Nan-ťing a Kuang-čou. Ozývala se na nich hesla jako: „Nechceme testy na covid-19, chceme svobodu”. Nespokojenost se šíří i na vysokých školách. Kolik lidí policie v uplynulých dnech zadržela, není jasné, úřady o tom neinformují, připomíná DPA. Na sociálních sítích se objevuje velké množství videí týkajících se protestů, cenzoři je ale rychle mažou.

Policie v Pekingu zakročila proti stovkám lidí protestujícím nedaleko diplomatické čtvrti. Šlo o první významnou demonstraci v hlavním městě od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga k moci v roce 2012. Policie akci rozehnala pod záminkou, že její účastníci blokují dopravu.

Britská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice BBC v pondělí uvedla, že čínská policie napadla a na několik hodin zadržela jejího zpravodaje informujícího o protestu v Šanghaji.

„BBC je mimořádně znepokojena kvůli zacházení s naším novinářem Edem Lawrencem, který byl zatčen a spoután, když pokrýval protest v Šanghaji,” uvedl mluvčí BBC. Policisté zpravodaje několik hodin zadržovali, podle mluvčího ho kopali a bili. Po několika hodinách ho propustili. „To se stalo v situaci, kdy pracoval jako akreditovaný novinář,” doplnil mluvčí. BBC podle něho nedostala věrohodné oficiální vysvětlení, proč policie Lawrence zadržela.