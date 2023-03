Tento týden se čínská vyhledávací společnost Baidu chystá představit svého Ernie Bota, odpověď na vychvalovaný ChatGPT společnosti OpenAI. To přitáhne pozornost nejen západního světa, ale také čínských komunistů. Tvůrci podobných chatbotů tak stojí před zásadním problémem: pokud chtějí se svými dokonalými programy uspět i v Číně, musí je naučit „nemluvit o politice“ a zajistit jejich schopnost vést „politicky košer dialog“ podle cenzurního gusta pekingských vládců, napsal deník The Wall Street Journal.

V zemi, která v globálním internetovém světě vybudovala striktní digitální hranice, se cenzoři naučili přizpůsobovat se novým formám internetového obsahu. Kontrola odpovědí generovaných umělou inteligencí z chatbotů typu ChatGPT pro ně představuje novou výzvu, která se může ukázat jako složitější než policejní prohledávání sociálních sítí. Posílení ideologické kontroly nad umělou inteligencí by ale mohla ještě více Čínu digitálně oddělit od zbytku světa, říkají čínští technologičtí manažeři, inženýři a odborníci na AI, uvedl The Wall Street Journal.

Každá technologická společnost upravuje obsah svých produktů považovaný za škodlivý v zemích svých uživatelů. OpenAI a další vývojáři se sídlem v USA filtrují svá data, aby vymýtili problémy citlivé pro Spojené státy, jako jsou nenávistné projevy týkající se rasy a etnického původu. V Číně ale mohou důsledky zveřejňování politicky choulostivého obsahu jít daleko za mazání příspěvků, podotkl deník.

Chatboti v Číně budou čelit stejné cenzuře jako internet

Chatboti fungující v Číně tak budou čelit podobným omezením jako při vyhledávání na čínském webu. Uživatelé narazí na zeď pokaždé, když otázka bude obsahovat politicky citlivá klíčová slova, což mimo jiné vedlo některé uživatele internetu k tomu, aby kolektivně ironicky označovali očekávané čínské služby podobné ChatGPT jako „ChatCCP" – což je hra s anglickou zkratkou pro čínskou komunistickou stranu neboli Chinese Communist Party.

Čtyři čínské chatboty, které The Wall Street Journal dosud testoval, používají na rozdíl od Ernie Bota předchozí generace technologie, která je základem ChatGPT. Chatbot, který dokázal nejlépe vést konverzaci – i když se zdráhal diskutovat o politice – byl Gipi Talk, AI bot vyvinutý skupinou inženýrů v technologickém centru v Šen-čenu.

Dotaz týkající se Si Ťin-pchinga „neprošel bezpečnostní kontrolou“

Otázka, zda Si Ťin-pching je dobrý vůdce, ale vyvolal reakci, že dotaz „nemohl projít bezpečnostní kontrolou". Chatbot se pak snažil nasměrovat konverzaci jiným směrem. V odpovědi chatbot uvedl, že moderování obsahu bylo zajištěno společností Baidu. Společnost odmítla komentovat otázky deníku na toto téma.

Prezident a šéf tamní komunistické strany Si Ťin-pching vládnoucí od roku 2012 byl před týdnem znovu, již potřetí, zvolen prezidentem. Za jeho vlády přitom Peking rozšířil způsoby, jak umlčet veřejnou kritickou diskusi včetně nových zákonů omezujících online projev a pokutovat či jinak trestat společnosti provozující sociální média za nedostatečnou kontrolu obsahu.

Supernudná umělá inteligence

„V zemi, kde uživatelé internetu mohou snadno šlápnout na politickou minu, budou chatboti pravděpodobně ´prostě super nudní´,“ míní ředitel Centra pro výzkum umělé inteligence na Hongkongské univerzitě vědy a technologie Pascale Fung. Mnoho čínských uživatelů internetu, kteří nemají v úmyslu riskovat diskutováním o politice, by naopak mohlo uvítat chatboty, které jim zabrání v neúmyslném zabloudění do citlivých oblastí.

Minimálně jedna čerstvá zkušenost s politikou u chatbotů v Číně tady je. Jeden z prvních čínských výtvorů obdobných ChatGPT – s názvem ChatYuan vyvinutý společností Yuanyu Intelligence se sídlem v Chang-čou –, byl pozastaven jen několik dní po jeho spuštění letos v únoru. Během krátké doby, kdy byl provozován, se objevovala hláška přinášející jménem čínského prezidenta varování: „Dotaz obsahoval slova, která porušují pravidla."

Čínští chatboti, pokud se stanou stejně přístupnými jako ChatGPT od OpenAI, budou pravděpodobně produkovat obsah, který bude „v souladu s hodnotami strany a státu“, řekl zakladatel Taiwan AI Labs Ethan Tu, který dříve vedl AI a výzkumnou skupinu společnosti Microsoft v Asii. „Čína bude mít svůj vlastní ChatGPT, ale konečný produkt bude diametrálně odlišný, stejně jako existuje propast mezi Baidu a Googlem,” míní Tu.

