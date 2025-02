Konec postsovětské éry. Baltské země se dnes definitivně odstřihly od ruské elektřiny

Pobaltské státy se v sobotu odpojily od Moskvou ovládané energetické sítě „BRELL“ a v neděli mají dokončit připojení k evropské elektrizační soustavě.

Litva, Lotyšsko a Estonsko v sobotu v souladu s plánem ukončily elektrické připojení k Rusku. Tento krok je součástí plánu baltských zemí, jak zvýšit svou bezpečnost a propojenost s Evropskou unií (EU), píše Reuters.

„Dosáhli jsme cíle, o který jsme tak dlouho usilovali. Nyní je vše jen v našich rukou,“ řekl litevský ministr energetiky Žygimantas Vaičiunas.

Jako první se odpojila Litva, kterou po hodině v 9:00 místního času (8:00 SEČ) následovaly Lotyšsko a Estonsko. Prvních 24 hodin budou země fungovat samostatně. V neděli se pak napojí na energetickou síť Evropské unie, čemuž bude ve Vilniusu přihlížet i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, uvedla agentura AP.

Přerušení elektrických vazeb na Rusko má geopolitický a symbolický význam, píší agentury. Dochází k odstranění pozůstatků postsovětské éry, které připoutaly pobaltské státy k Rusku. Práce na přechodu na evropské sítě se urychlily poté, co Rusko v únoru 2022 vojensky napadlo Ukrajinu. O kroku se diskutovalo už od ruské anexe Krymu v roce 2014.

Zda Rusko nechá odpojení Pobaltí od BRELL – zkratka pro Bělorusko, Rusko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu, která odkazuje na jejich dohodu z roku 2001 o synchronizaci jejich energetických sítí – bez odpovědi, se teprve uvidí. Pobaltské republiky nicméně shodně tvrdí, že jsou na odvetu ve formě sabotáží a kybernetických útoků připraveny.

Sobotní odpojení také znamená, že ruská enkláva Kaliningrad, která se nachází mezi Litvou, Polskem a Baltským mořem, nebude moct být připojena na ruskou síť a bude se muset spolehnout na svůj energetický systém, uvedl Reuters.

Představitelé baltských republik, které jsou členy EU i Severoatlantické aliance, se obávají, že ruské nároky se kromě Ukrajiny týkají i jejich území. „Možnost ruské vojenské agrese je stále reálná, byť není nevyhnutelná. Musíme zesílit naše úsilí o výrazné posílení obrany a odstrašení,“ uvedl litevský prezident Gitanas Nauséda, když v lednu komentoval rozhodnutí navýšit výdaje na obranu na pět až šest procent HDP.

