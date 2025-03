Švédská Klarna půjčí milionům Američanů na jejich nákupy ve Walmartu

Švédská fintechová firma Klarna bude exkluzivním poskytovatelem půjček typu buy now, pay later (kup teď, zaplať později) pro Walmart. Přebírá tím byznys konkurenční společnosti Affirm, jejíž akcie v reakci na zprávu prudce padají.

Švédský fintech Klarna, který minulý týden zveřejnil svůj záměr vstoupit na burzu v USA, přichází s dalším velkým oznámením. Bude poskytovat půjčky zákazníkům Walmartu skrze startup OnePay, který vetšinově vlastní právě Walmart. Tvrdí to zdroje CNBC.

Tento krok prohlubuje rivalitu mezi společnostmi Affirm a Klarna, dvěma největšími světovými hráči na trhu odložených plateb. Vytoužené partnerství Klarna přebírá právě od konkurenční společnosti Affirm, která byla od roku 2019 výhradním poskytovatelem půjček BNPL pro Walmart. Obě společnosti tvrdí, že nabízejí dlužníkům lepší alternativu než kreditní karty. Affirm je však více zaměřena na USA, zatímco síť Klarna je globálnější.

To, že OnePay, která se rozhodla spolupracovat se společností Klarna namísto toho, aby postupovala samostatně, ukazuje, že společnost viděla výhodu ve spolupráci se zkušeným poskytovatelem ve velkém měřítku oproti použití vlastního řešení. Společnost OnePay se bude starat o uživatelské prostředí prostřednictvím své aplikace, zatímco Klarna bude rozhodovat o upisování půjček v délce od tří měsíců do 36 měsíců.

Dohoda přichází pro společnost Klarna v příhodnou dobu, protože připravuje jednu z nejočekávanějších primárních veřejných nabídek v tomto roce. Po nedostatku velkých technologických kotací v USA, která už trvá od roku 2021, bude IPO společnosti Klarna klíčovou zkouškou pro toto odvětví.

Jako na horské dráze

Ocenění firmy na soukromém trhu bylo jako na horské dráze: V roce 2021 se vyšplhala na 46 miliard dolarů, v následujícím roce se pak v rámci širšího poklesu vysoce prosperujících fintechových firem propadla o 85 procent. Společnost se vrátila k ziskovosti v roce 2023 a její ocenění je nyní zhruba 15 miliard dolarů.

Generální ředitel Sebastian Siemiatkowski v tiskové zprávě potvrzující uzavření smlouvy s OnePay uvedl, že pro společnost Klarna je tato smlouva „převratná“.

„Miliony lidí v USA denně nakupují ve Walmartu - a nyní mohou nakupovat chytřeji díky splátkovým půjčkám OnePay powered by Klarna,“ uvedl.

Nový produkt bude spuštěn v nadcházejících týdnech a do prázdnin se rozšíří do všech Walmartů. Do konce roku tak Klarna bude pravděpodobně jediným poskytovatelem odložených plateb tohoto maloobchodního řetězce, u kterého týdně nakoupí 255 milionů zákazníků.

Pro společnost Affirm bude tento krok pravděpodobně vnímán jako rána v době, kdy jsou akcie technologických společností obzvláště zranitelné. Akcie společnosti Affirm od jejího vstupu na burzu v roce 2021 střídavě rostly a klesaly. Jen letos už odepsaly 18 procent.

