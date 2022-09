Kup teď, zaplať později. Švédský fintech gigant vstoupil do Česka

Českou fintech scénu ode dneška rozšíří švédský start-up Klarna, značka světového formátu zabývající se především zprostředkováváním odložených plateb v e-commerce, který v Česku používá například Twisto.

Od dneška tak mohou už I čeští zákazníci ve vybraných obchodech využít aplikaci „Pay in 3“, díky které si mohou nově rozdělit své online platby do tří měsíčních bezúročných splátek s využitím běžné debetní karty, uvedla firma.

Tuto možnost již využívá více než 450 tisíc maloobchodních partnerů na celém světě. V České republice jsou to například společnosti H&M, síť lékáren Pilulka či český Footshop.

„Ačkoliv e-commerce v České republice roste ohromujícím tempem, nákupní proces je zde stále komplikovaný a plný nejistot. Čeští zákazníci si zboží objednané online chtějí před zaplacením prohlédnout a osahat, ale jejich možnosti jsou omezené na zastaralé platby na dobírku či na využívání drahých kreditních karet,” říká Sebastian Siemiatkowski, CEO a spoluzakladatel společnosti Klarna.

Bezúročná služba Pay in 3 nabídne podle firmy českým zákazníkům možnost jednoduché platby na jedno kliknutí, která jim umožní nakupovat flexibilněji a s větší jistotou. Kromě samotné platby umožňuje aplikace Klarna nakupujícím i bezproblémově sledovat vlastní objednávky, postarat se o vrácení zboží a kontrolovat svůj rozpočet, čímž zefektivňuje celý nákupní proces.

Šance na expanzi v Evropě

Výhody si od služby slibují i čeští obchodnicí. Usnadnění nákupu by jim mohlo přinést nové zákazníky nebo expanzi za hranice. „Nabídka flexibilních plateb, které zákazníkům umožňují rozložení nákladů na nákup i vyzkoušení zboží ještě před samotnou transakcí, je zejména pro prodejce módy, jako je Footshop, silnou konkurenční výhodou,” uvedl CEO Footshop.cz Peter Hajduček.

"Díky výhodnému balíčku marketingových služeb a dosahu k více než 150 milionům zákazníků, který Klarna nabízí, je tak pro nás ideálním partnerem pro expanzi na evropských trzích," dodal.

Klarna má v současné době přes 150 milionů zákazníků po celém světě, loni expandovala na americký trh. Od roku 2020 otevřela pobočka v 11 nových zemích. Ani ona se ale nevyhla důsledkům války v Ukrajině, inflačním tlakům a vyhlídkám na recesi na trzích, v nichž působí. V květnu propustila deset procent zaměstnanců, uvedla již dříve agentura Bloomberg. A další vlna má příjít. Klarně následně kleslo i ocenění, a to o 85 procent na 6,7 miliardy dolarů.

Zatímco počet jejích zákazníků rychle roste, její vlastní dluhové náklady a ztráty se také hromadí a podnikání prodělává stovky milionů dolarů za čtvrtletí. V prvním čtvrtletí vykázala provozní ztrátu 2,54 miliardy švédských korun (asi 5,77 miliardy korun) a loni 6,58 miliardy švédských korun, podotkl Bloomberg.