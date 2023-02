Ceny plynu klesají a ještě budou. Na předválečnou úroveň se ale účty za energii nevrátí, říká expert

Fixovat, nebo nefixovat? Budou ceny plynu klesat i nadále? „Pokud se nám podaří, že na konci topné sezóny budou zásobníky plné z 50 procent či více, což já považuji za optimální, pak by mohlo jít o velmi silný stimul, aby velkoobchodní ceny plynu ještě o něco poklesly,“ říká v rozhovoru pro Newstream energetický expert Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Je za námi většina zimní sezóny. Na jaké kapacitě jsou aktuálně zásobníky? A dá se říct, že jsme to nejhorší přestáli?

Ano, dá se říct, že jsme to nejhorší přestáli a že letošní topná sezóna proběhne až do svého konce bez nutnosti jakýkoliv administrativních zásahů nebo vyhlašování nouzového stavu. Ze zásob plynu se teď mohutně čerpá, v polovině února nám ale přesto stále ještě zbývá kolem 65 procent. Klesají tempem zhruba od 0,5 do 0,8 procenta zásob denně.

Jak jsme na to se zásobami plynu ve srovnání s loňským rokem?

Jsme na tom podstatně lépe. Musíme si ale uvědomit, že nyní se už ani tak nehraje o letošní, ale příští topnou sezónu. V našem zájmu je, aby stav zásobníků byl na přelomu dubna a května na co nejvyšší úrovni. Ideální by bylo, kdyby stav zásob na konci topné sezóny přesahoval 50procentní hranici. To ale záleží na mnoha faktorech.

Je třeba porazit starý mýtus

Kromě počasí, na čem ještě?

Důležitou roli bude hrát i ochota obchodníků využít aktuální situaci, kdy jsou přijatelné ceny plynu. Jde o to, abychom porazili starý mýtus, že zásobníky slouží jen ve dvou režimech. A to, že v průběhu léta se jen doplňují, v průběhu zimy jen vyprazdňují. Skutečně tomu tak už dávno není, prakticky lze čerpat či vtláčet kdykoliv, moderní zásobníky to umožňují. Zatím ale bohužel cítím ze strany obchodníků jakési váhání, vyčkávání, zda nepřijdou ze strany státu nějaké další podpůrné mechanismy, stejně jako se osvědčily během příprav na aktuální topnou sezónu.

Co může vyčkávání ze strany obchodníků, jež zmiňujete, způsobit?

Vidím tam určité nebezpečí, a to nejen ve vztahu k doplnění zásobníků, ale i ve vztahu k uzavírání nákupů na velkoobchodních trzích. Za mě by bylo ideální, v případě, že obchodník má dostatečné finanční prostředky, aby nakupoval raději více, dokud jsou ceny příznivé, a nevyčkával.

Nicméně právě zajištění likvidity pro obchodování na velkoobchodních trzích vidím jako velký problém. Dodavatelé stále trpí neúměrnými požadavky na finanční maržování. Mnozí dodavatelé by rádi nakupovali i na dlouhé pozice, dva tři roky dopředu, ale jejich cash flow a vysoké požadavky na finanční zajištění jim to neumožňují. V tomto směru obchodníci stále marně čekají na slíbenou pomoc na celounijní či národní úrovni.

Zdražení energií přinutilo Čechy šetřit

Hrálo nám do ruky teplé počasí. Můžeme to, že jsou zásobníky v tak dobré kondici, přičítat i tomu, že tuzemské domácnosti s plynem šetří?

Nepochybně. Zdražení bylo brutálním ekonomickým stimulem, který vedl k razantním úsporám. Nepochybuju o tom, že předpis záloh zásadně změnil ekonomické chování. Nicméně si myslím, že tento potenciál rychlých úspor je již v zásadě vyčerpán. Nelze srážet teplotu vytápění pod určité rozumné minimum.

Co zapříčinilo to, že ceny plynu se na burzách vrací na zhruba předválečnou úroveň?

Evropě se podařilo významně uspíšit výstavbu LNG terminálů. Například v Německu dokázali část předpisů pružně vypustit a plovoucí terminály nakoupit a v maximálně rychlé době nainstalovat. Rekordně dokázali uspíšit i výstavbu pevných terminálů. Evropa ještě není za ten rok na ruském plynu zcela nezávislá.

Ta závislost se rovněž liší země od země. Jinak je to v Česku, jinak například na Balkánu. Odhadem 15 až 20 procent plynu dováženého do Evropy může pocházet z Ruska. Import ruského plynu ve zkapalněné formě dokonce paradoxně narůstá.

Ceny plynu budou ještě padat

Distributoři přichází v posledních týdnech s novými cenami i s fixními smlouvami. Je teď ideální čas na fixaci?

Dobrou zprávou je to, že trh se rozhýbal dříve, než jsme předpokládali, a myslím, že vývoj bude ještě dynamičtější. K EONu, innogy, Centropolu, MND, EPETu a ČEZu se jistě přidají i další společnosti. Nicméně je dobré si uvědomit, že na změnu dodavatele jsou tři měsíce. Klient tedy už nemá šanci stihnou letošní topnou sezónu.

Ceny jsou pod vládním stropem. Budou padat ještě níž?

Pokud se nám podaří, že na konci topné sezóny budou zásobníky plné z 50 procent či více, což já považuji za optimální, pak by mohlo jít o velmi silný stimul, aby velkoobchodní ceny plynu ještě o něco poklesly.

Můžeme se někdy vrátit na ceny plynu a elektřiny z dob před ukrajinskou krizí?

Už tehdy byly ceny poměrně vysoké. Začaly růst už v druhé polovině roku 2021. Nečekám, že se ceny energií někdy vrátí na původní nízké úrovně z první poloviny roku 2021. V případě elektřiny nám navíc nepřekročitelnou laťku nastavuje systém emisních povolenek. Evropská komise zatvrzele odmítá aktivněji využívat nástroj nazvaný rezerva tržní stability, který využívá jen pro stahování povolenek z trhu a tím ke zvyšování jejich ceny, ale už ne, aby je naopak v momentu rychlého růstu uvolňovala. Zkrátka energetická krize se nastartovala ještě před válkou na Ukrajině.

