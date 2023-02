Když nám Čína vezme plyn, inflace může ještě růst, říká ekonom

Spotřebitelské ceny by po lednových rekordech měly v letošním roce klesat. V druhé polovině roku i pod deset procent meziročně. Mohl by nějaký vnější faktor snižování inflace ještě zvrátit? Významný vliv bude mít především vývoj kurzu koruny, ale do vývoje cen by mohla zasáhnout třeba i zesílená poptávky po zkapalněném plynu ze strany Číny, říká Michal Skořepa, ekonom České spořitelny.

Reklama

Máme nejhorší kolem vysoké inflace za sebou?

Z hlediska konkrétních čísel je lednový údaj pravděpodobně vrcholem. V dalších měsících by už meziroční nárůsty cen měly zpomalovat.

Jaké inflační tlaky v české ekonomice v současnosti vnímáte? Jsou to pořád ceny energií?

Ceny energií rozhodně dál patří k tahounům meziroční i meziměsíční inflace. Vedle toho je silným přispěvatelem ještě stále také kategorie potravin, ve které po prosincovému zvolnění došlo v lednu opět k masivnímu nárůstu.

Inflace v lednu vyskočila na 17,5 procenta. Konec úsporného tarifu zdražil elektřinu o 140 procent Money Inflace v Česku v lednu meziročně vzrostla o 17,5 procent, o 1,7 procentního bodu více než v prosinci. Zrychlení bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení, uvedl Český statistický úřad. V prosinci byla meziroční inflace 15,8 procenta. Analytici očekávali, že lednový meziroční růst cen bude mezi 16,2 procenta a 19 procenty. duk Přečíst článek

Reklama

Bude zklidnění u energií hlavním důvodem, proč by měla inflace v dalších měsících již klesat?

Ke zpomalování růstu cen by měly kromě cen energií přispět i většina ostatních položek, u kterých nabídka bude schopna už jen pomalu navyšovat ceny nad úrovně dosažené v předchozích měsících.

Jsou inflační tlaky natolik silné, aby ČNB ještě hýbala sazbami směrem vzhůru? Mělo by to ještě smysl?

Další zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB pokládám za velmi nepravděpodobné, a to nejen ve světle komunikace samotných členů bankovní rady ČNB, ale také s ohledem na dosavadní posílení kurzu koruny.

Kdy se podle vás dostane meziroční inflace pod deset procent?

Inflace by měla klesnout na jednociferné hodnoty během druhé poloviny letošního roku.

Jaké vlivy by ještě mohly ovlivnit vývoj cen v letošním roce?

Významný vliv bude mít především vývoj kurzu koruny, případné extrémně chladné počasí, zesílení poptávky po zkapalněném plynu ze strany Číny nebo překotný růst ceny uhlíkových povolenek.

Lukáš Kovanda: Lednová meziměsíční inflace je nejvyšší v historii Česka. ČNB však úroky zvedat nebude, sází na silnou korunu Názory Tolik očekávaná lednová inflace má hodnotu 17,5 procenta v meziročním vyjádření. Je to mírně nad očekáváním trhu, ale žádná pohroma. Česká národní banka počítá v aktuální prognóze s lednovou inflací 17,6 procenta, nejvyšší odhad z trhu zněl podle agentury Bloomberg na 18,8 procenta. Pro bankovní radu ČNB jde o dobrou zprávu, bude moci podle všeho nadále pokračovat bez zvyšování úroků, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek