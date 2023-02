Ruský ropný průmysl jede dál. Navzdory sankcím těží víc než před válkou

Rusko navzdory sankcím zvyšuje svoji těžební aktivitu. Celková hloubka jeho ropných vrtů byla loni nejvyšší za uplynulé minimálně více než jedno desetiletí.

Rusko v loňském roce vytěžovalo své ropná ložiska nejvíce za uplynulé minimálně více než jedno desetiletí. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg (viz graf níže). Celková hloubka ropných vrtů v Rusku stoupla na více než 28 tisíc kilometrů. Jedná se o nejvyšší údaj minimálně od roku 2009, od kdy jsou daná data k dispozici. Například o deset dříve, v roce 2012, činila celková hloubka ropných vrtů v Rusku jen zhruba 20 tisíc kilometrů.

Rekordní těžební aktivita na ropných polích dokládá, že ruský ropný průmysl ve své faktické aktivitě víceméně pokračuje jako před válkou a před zavedením souvisejících západních sankcí. Těžební produkce zatím není nahlodána ani odchodem některých západních společností.

Hloubka ropných vrtů v Rusku Bloomberg

Rusko už opustily největší světové ropné koncerny jako BP, Shell nebo Exxon Mobil. Ze země v důsledku loňské invaze na Ukrajinu odešli také klíčoví západní poskytovatelé těžebních služeb a technologií, jako jsou společnosti Halliburton nebo Baker Hughes.

Jiní ovšem zůstávají.

V Rusku tak své ropné know-how nadále uplatňují, byť s určitým omezením, firmy jako Schlumberger nebo Weatherford International. Právě jejich pokračující přítomnost v zemi představuje jeden z klíčových důvodů, proč ruský ropný průmysl „jede dál“. Rusko je zatím také schopno nahrazovat západní technologie dovozem ze zemí, které označuje jako „přátelské“, nebo od alternativních dodavatelů, jako jsou ti čínští.

Ruská produkce ropy klesla v období po únorové invazi na své dno v dubnu 2022, kdy činila 10,05 milionu barelů denně. Pak se však do konce loňska postupně navýšila na 10,9 milionu barelů, přičemž poblíž této úrovně zůstala i letos v lednu. To potvrzuje, že Rusku se daří svoji produkci obnovovat a zatím tak celkem zdárně čelit západním sankcím. Jejich účinek by se ovšem mohl dostavit v delším časovém období, jestliže Rusko definitivně „dožene“ stále nedostatečný přístup k západním technologiím a ztráta západních trhů.

