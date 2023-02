Nový trik s cenovými stropy, zmocnili se jich energošmejdi, varuje ČEZ

Na trhu s energiemi se opět šíří nekalé praktiky podvodných obchodníků, takzvaných energošmejdů. Ti začali zneužívat zastropované ceny elektřiny a plynu, které používají jako záminku k podpisu často nevýhodných smluv. Klientům přitom vyhrožují například odpojením od odběru, upozornila energetická společnost ČEZ. Cenový strop na energie platí od začátku letošního roku, odběratelé ho získávají automaticky. Někteří dodavatelé už začali nabízet i ceny pod stropem.

Vláda pro celý letošní rok zavedla kvůli vysokým cenám energií na trhu cenový strop na elektřinu a plyn. Je nastaven na šest tisíc korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a tři tisíce korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Takzvané stropy platí pro domácnosti, firmy i veřejné instituce. Nárok na něj přitom mají všichni odběratelé automaticky, nemusí tak o něj nijak žádat.

I přesto cenový strop podle ČEZ začali v poslední době zneužívat někteří podvodní obchodníci. Ti podle společnosti oslovují odběratele s tím, že bez podpisu nabízených dokumentů státní podporu nezískají. „Místo toho ale zákazník dostane k podpisu smlouvu s novým dodavatelem, která je pro něj oproti stávající smlouvě méně výhodná,” uvedla firma. Někteří podvodníci se podle ní přitom vydávají za zaměstnance státních úřadů nebo ČEZ.

Podvodů přibývá

„Zákazníci nás v těchto týdnech upozorňují na zvýšenou aktivitu podomních podvodníků s energiemi, od kterých byl v poslední době spíš klid. Teď si ale bohužel našli nové triky a zneužívají vládních stropů, aby donutili zejména seniory a další zranitelné zákazníky k podpisu smluv,” řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

„Nejtypičtějším znakem podvodníků s energiemi je snaha zákazníka přimět co nejrychleji k podpisu smlouvy, aniž by si ji měl čas pořádně přečíst. Řádný obchodník, jehož nabídka je skutečně výhodná, nechá zákazníkovi dostatek času na její prostudování,” podotkl dále Kadlec. Klientům radí si v podobných situacích ověřit totožnost pracovníka na infolince společnosti.

Na nekalé praktiky některých dodavatelů nedávno upozornil také Energetický regulační úřad (ERÚ). Podle úřadu někteří dodavatelé vyhrožují spotřebitelům, že jejich odběrné místo odpojí od elektřiny nebo plynu poté, co spotřebitel neuhradí jedinou zálohu. Takový postup však může být podle úřadu v rozporu se zákonem, protože porušení platební povinnosti by mělo být opakované a o by mělo hrozit až ve chvíli, kdy spotřebitel neuhradí přinejmenším dvě různé platby za energie.

Společnost Pražská energetika (PRE) zase nedávno zaznamenala několik pokusů o takzvaný phishing, kdy její klienti dostávali falešné zprávy. V nich se podvodníci vydávající se za PRE podvodně snažili vylákat z adresátů jejich přístupové bankovní údaje. „Podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele a zákazníky na toto nebezpečí upozorňujeme na našich webových stránkách,” řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Řada dodavatelů energií začala v posledních týdnech nabízet ceny elektřiny a plynu pod vládním stropem. Podstropové ceny už ohlásili například E.ON, innogy, MND nebo Centropol, kteří začali snížené sazby u některých tarifů nabízet už nyní. Nový tarif představil také ČEZ, který ale počítá se snížením cen až od příštího roku.