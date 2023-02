Analytik Tyleček: Na světových trzích výrazně klesly ceny energií

V lednu na světových burzách výrazně klesly ceny energií. Naopak zdražilo zlato, měď či hliník. Obecně komodity stagnovaly, komoditní index Bloombergu se snížil o 0,5 procenta do blízkosti nejnižších úrovní od počátku války na Ukrajině, řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.

Reklama

Komodity stagnovaly

V lednu na světových burzách výrazně klesly ceny energií. Naopak zdražilo zlato, měď či hliník. Obecně komodity stagnovaly, komoditní index Bloombergu se snížil o 0,5 procenta do blízkosti nejnižších úrovní od počátku války na Ukrajině, řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček.

„Trhy se bojí přicházející recese do velkých ekonomik včetně USA či Evropy. Na druhou stranu si však obchodníci slibují růst poptávky spojený s koncem politiky nulového covidu v Číně, která je jejich největším světovým spotřebitelem,“ uvedl Tyleček.

Americký dolar, ve kterém je většina obchodovaných komodit vyjadřována, v lednu slábl a měl by tak podle analytika teoreticky podporovat dolarový růst cen. „To se však nestalo. V přepočtu na další měny včetně české koruny měly komodity ještě výraznější tendenci zlevňovat,“ komentoval čísla Tyleček.

Válka o cukr. Nekula žádá vysvětlení vysoké ceny, svaz to považuje za skandál Money Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) v dopise vyzval obchodní řetězce, aby vysvětlily vysoké ceny cukru. Upozornil na to, že loni na podzim ceny prudce stouply a obchody by podle něj neměly současné ekonomické situace zneužívat k neúměrnému navyšování zisku. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) považuje vyjádření ministra za skandál. ČTK, obi Přečíst článek

Brent klesl na úroveň 84,50 dolarů

Nejvyšší ztráty zaznamenaly v lednu energie. Cena severomořské ropy Brent klesla o 1,7 procenta k úrovni 84,50 dolaru (1860 korun) za barel. Texaský ropný Benchmark WTI ztratil 1,5 procenta na 79 dolarů za barel. Klesaly také ceny plynu. Na konci měsíce ztrácel měsíční kontrakt na burze v Nizozemsku 27,5 procenta na 57 eur/MWh. Šlo o nejnižší cenu od září 2021.

Reklama

Ceny elektřiny vývoj plynu kopírovaly. Měsíční kontrakt elektřiny na burze v Lipsku ztratil 28 procent na cenu 176 eur za megawatthodinu. Byla to jedna z nejnižších úrovní od března 2022. Padala také cena uhlí. V Rotterdamu byl pokles o 36 procent na 140 dolarů za tunu. Pokles cen energií souvisel s dosavadním teplejším průběhem zimy, upozornil Tyleček.

V lednu rostly ceny průmyslových kovů

V lednu naopak podle něj výrazně rostly ceny průmyslových kovů. Měď přidala 10,1 procenta na 9220 dolarů za tunu. Hliník přidal 11,2 procenta a dostal se na 2650 dolarů za tunu. Za růstem cen průmyslových kovů stál optimismus okolo Číny, uvedl Tyleček. Ceny dřeva a izolací se držely na prosincových úrovních. Mírný nárůst cen ale zaznamenaly cihly či betonové prvky.

Lukáš Kovanda: Přešlap šéfa Fedu přitáhl investory k bitcoinu i koruně Názory Česká koruna i bitcoin stoupají k maximům vůči dolaru. Kvůli včerejší kardinální chybě šéfa americké centrální banky. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Cena zlata v lednu stoupla o 5,7 procenta na 1928 dolarů za troyskou unci. „Vysoká poptávka stimulovala růst ceny zlata, který pokračoval i v lednu. Za částí poptávky stojí přetrvávající zájem centrálních bank o nákupy, ale i zájem investorů, kteří opět volí zlato jako bezpečný přístav před inflací,“ řekl ředitel obchodníka Gold.plus Martin Stránský.

Úspěch zlata nenásledovalo palladium

Úspěch zlata v lednu podle něj nenásledovalo palladium, jehož cena klesla o 8,6 procenta na 1639 dolarů. Cena platiny, která je stále hojně využívaná automobilkami, v lednu klesla o 6,1 procenta na 1019 dolarů. Měď v lednu posílila o 10,5 procenta.

Naopak stříbro zlevnilo o 0,9 procenta na 23,70 dolarů za unci. Drahým kovům pomohl pokles dolaru a obchodníci začali vnímat limity růstu úrokových sazeb centrálních bank, míní Tyleček. Ze zemědělských komodit nejvyššího vzestupu dosáhly cukr a káva. Cena cukru vzrostla o osm procent na 0,215 dolarů za libru. Cena kávy přidala sedm procent na 1,79 dolaru za libru. Nejvýraznější ztráty předvedla pšenice. Pokles o 4,5 procenta ji dostal na 7,5 dolarů za bušl, doplnil Tyleček.