Slovákům hrozí prudké zdražení plynu

Domácnostem na Slovensku hrozí v příštím roce po rozhodnutí místního energetického regulačního úřadu (ÚRSO) zdražení zemního plynu až o třetinu, uvedl šéf ÚRSO Jozefa Holjenčík.

Ministerstvo hospodářství v reakci slíbilo, že vláda ochrání domácnosti před nepřiměřeným zdražením energií. Slovensko od roku 2023 plošně dotuje ceny zemního plynu či tepla pro rodiny, které tak v plné míře nepocítily dopady dřívějšího zdražení energií na burzách. Nynější slovenská vláda zatím ale neoznámila, jak bude v této záležitosti postupovat v roce 2025.

Malé podniky budou platit méně

ÚRSO rozhodl, že ceny plynu pro domácnosti by v závislosti na jejich spotřebě měly v příštím roce stoupnout o 14,66 až 33,80 procenta. Připlatit by si měly například také domovy sociálních služeb, jež rovněž patří mezi odběratele, na které se vztahují regulované ceny plynu. Naopak, méně by za plyn podle rozhodnutí ÚRSO platily malé podniky.

Dodávky tepla slovenským rodinám by v souladu s dosavadními rozhodnutími ÚRSO měly zlevnit v průměru o 2,8 procenta. Mezi jednotlivými dodavateli se vývoj cen ale bude lišit výrazněji. Například ve východoslovenském městě Sečovce má teplo zdražit o dvě pětiny, ve Fiľakovu zase zlevnit o 19 procent. Podle Holjenčíka ceníky ovlivní náklady na vstupní suroviny při výrobě tepla.

Celkové ceny elektřiny pro rodiny se podle ÚRSO příliš nezmění. Už minulá vláda se dohodla s akcionáři největšího výrobce elektrické energie v zemi, společností Slovenské elektrárne, na dodávkách levného proudu.

Výraznějšímu zdražování energií pro domácnosti na Slovensku může podobně jako dříve zabránit vláda. Například na tento rok stát vyčlenil na kompenzace vysokých cen energií 1,25 miliardy eur (31,5 miliardy korun). Formu a rozsah pomoci na příští rok v této záležitosti kabinet premiéra Roberta Fica zatím nezveřejnil. Podle ministerstva hospodářství kompenzační opatření by měla posoudit vláda. Bez dotací by ceny rodinám stouply kromě jiného z důvodu, že tržní ceny energií jsou nadále vyšší než v období, kdy Slovensko rozhodlo o plošných kompenzacích v této oblasti.

