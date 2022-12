Blázen, snílek, nebo vizionář? Bitcoin bude brzy stát čtvrt milionu dolarů, říká vlivný investor Draper

Na to, že by se nejrozšířenější kryptoměna bitcoin vrátila na své rekordy a stála opět 70 tisíc dolarů, by vsadil v současné nejisté době vyvolané pádem burzy FTX a dalších platforem jen málokdo. Jeden z nejvíce proslulých rizikových investorů z amerického Silicon Valley Tim Draper jde ale ve svém optimismu ještě dál – bitcoin se podle něj bude do půl roku prodávat za čtvrt milionu dolarů (5,8 milionu korun), řekl CNBC muž, který v minulosti úspěšně investoval do Tesly, Skypu či vyhledávače Baidu.

Reklama

Rizikový inverstor Tim Draper prohlásil, že bitcoin do poloviny roku 2023 dosáhne ceny 250 tisíc dolarů, a to i po letošním roce pro kryptoměny poznamenaném neúspěchy a bankroty a propadajícími se cenami. Draper již dříve tvrdil, že této sumy za bitcoin dosáhne kryptoměna do konce letošního roku. Nedávno na technologické konferenci Web Summit v Lisabonu podotkl, že to bude trvat do června 2023, než se tak stane.

Další kostka v padajícím kryptodominu. Bankrot vyhlásila kryptoměnová půjčovna BlockFi Zprávy z firem Americká půjčovna kryptoměn BlockFi vyhlásila bankrot. Stala se tak další obětí pádu kryptoměnové burzy FTX ze začátku tohoto měsíce, který vyvolal nestabilitu na trhu s kryptoměnami. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

„Posunul jsem svou předpověď o šest měsíců. 250 tisíc dolarů je stále můj odhad,“ řekl nyní Draper CNBC na dotaz, zda na své původní předpovědi po pádu kryptoburzy FTX a dalších platforem trvá.

Nárůst o 1400 procent

Aby se Draperova předpověď naplnila, bitcoin by musel vzrůst téměř o 1400 procent ze své současné ceny kolem 17 tisíc dolarů. Kryptoměna se přitom od začátku roku propadla o více než 60 procent a ke svému rekordu ve výši téměř 69 tisíc dolarů z listopadu 2021 má hodně daleko.

Digitální měny jsou v krizi, protože přísnější měnová politika Fedu a řetězová série bankrotů velkých technologických firem včetně společnosti Terra a stablecoinu terraUSD, kryptoúvěrové společnosti Celsius a nyní burzy FTX vyvolaly intenzivní tlak na ceny. Zánik FTX zhoršil již tak vážnou krizi likvidity v tomto odvětví.

Reklama

Pád kryptoburzy FTX povede k utužení pravidel pro bitcoin a spol. Money Zhroucení impéria teprve třicetiletého Sama Bankmana-Frieda připravilo miliony lidí o nemalé finanční prostředky a pád kryptoburzy FTX s sebou stáhl stamiliony dolarů z celého trhu s kryptoměnami. Situaci zpovzdálí sledovaly významné instituce zejména v USA a Evropské unii, které nyní začnou dále tlačit na konečné určení pravidel pro kryptoaktiva, míní agentura Bloomberg. Stanislav Šulc Přečíst článek

Minulý týden jiný zkušený investor Mark Mobius naopak CNBC řekl, že bitcoin by mohl příští rok spadnout na 10 tisíc dolarů, což by byl další více než 40procentní propad oproti současným cenám. Spoluzakladatel Mobius Capital Partners již dříve správně odhadl , že bitcoin letos klesne na 20 tisíc dolarů.

Nevyužitým investorským potenciálem jsou ženy

Přesto je Draper přesvědčen, že největší světová kryptoměna bitcoin by měla v novém roce sílit. „Očekávám útěk investorů ke kvalitnímu a decentralizovanému kryptu, jako je bitcoin, a také to, že některé slabší měny se stanou relikviemi doby,“ řekl CNBC.

Ke svému bitcoionovému optimismu má Draper ještě jeden důvod. Mezi investory do bitcoinu totiž zůstává obrovská a nevyužitá demografická skupina – ženy. „Předpokládám, že vzhledem k tomu, že ženy kontrolují 80 procent maloobchodních výdajů a pouze jednu ze sedmi bitcoinových peněženek, přehrada se brzy protrhne,“ tvrdí Draper.

Lukáš Kovanda: Bitcoin pád dalšího z „shitcoinů“ rozhodně ustojí Názory Krach kryptoburzy FTX není krachem bitcoinu. Dokazuje pouze problematičnost jeho napodobenin, nebo-li „shitcoinů“, komentuje dění na kryptoměnovém trhu Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Draper, zakladatel společnosti Draper Associates, je jedním z nejznámějších investorů v Silicon Valley. Úspěšně sázel na technologické společnosti včetně Tesly, Skype a Baidu. V roce 2014 koupil Draper 29 656 bitcoinů zabavených americkými úřady z webového tržiště Silk Road za 18,7 milionu dolarů. Ten rok předpověděl , že cena bitcoinu – pohybující se tehdy na čtyřciferné dolarové ceně – za tři roky dosáhne 10 tisíc dolarů. Bitcoin se za tu dobu do roku vyšplhal ještě více, téměř na 20 tisíc dolarů.

Některé z dalších Draperových sázek naopak dopadly velmi špatně. Příkladem je investice do zdravotnického startupu Theranos, který nepravdivě tvrdil, že je schopen detekovat nemoci pomocí několika kapek krve. Zakladatelka Theranosu Elizabeth Holmesová byla nedávno odsouzena k 11 letům vězení za podvod.

Gates: Do krypta investují jen blázni a ještě větší hlupáci Leaders Fenomén kryptoměn a NFT je stoprocentně založen na teorii většího blázna, řekl miliardář a jejich vrchní odpůrce Bill Gates. Do komentáře se pustil v době, kdy zejména bitcoin zažívá velký propad své ceny. vku Přečíst článek