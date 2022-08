Bitcoin se po „jestřábím“ Powellově projevu vrátil pod psychologickou hranici 20 tisíc dolarů

Bitcoin se poprvé od poloviny července propadl pod psychologickou hranici 20 tisíc dolarů. Chuť investorů riskovat se snížila poté, co šéf Fedu Jerome Powell oznámil, že americká centrální banka bude kvůli rekordní inflaci držet vyšší úrokové sazby delší dobu, napsala agentura Bloomberg.

Největší digitální měna v pondělí klesla až o 2,3 procenta na 19 527 dolarů. Ztrácí na hodnotě už pátý den v řadě. Kolem této hranice se drží od pátečního Powellova projevu na konferenci centrálních bankéřů v americkém Jackson Hole. V reakci na projev se propadly také akcie v Asii a Evropě spolu s americkými futures, uvedl Bloomberg.

„Peníze odtékají z rizikových aktiv. Krypto následovalo prudkou reakci amerického akciového trhu, kterému se Powellovův projev nelíbil,“ řekla generální ředitelka poradenské firmy Venn Link Partners Cici Luová.

Klíčová hranice

Mnozí analytici označují úroveň 20 tisíc dolarů za klíčový mezník - psychlogicku hranici podpory této nejvýznamější kryptoměny. V posledních měsících bitcoin dosahoval svých minim právě pod touto hranicí. Letošního minima dosáhl bitcoin 18. června, kdy jeho cena klesla až na 17 726,51 dolaru. Několikrát se ale letos nad hranici 20 tisíc dolarů opětovně vyšvihl, jeho letošní maximum bylo kolem 24 tisíc dolarů.

Cena bitcoinu do 29. srpna (v dolarech):

zdroj: Bloomberg

Katie Stocktonová z Fairlead Strategies vidí dlouhodobou perspektivu bitcoinu v oblasti 18 300 až 19 500 dolarů. Stratég Fundstrat Mark Newton považuje za klíčovou oblast cenu kolem 19 tisíc dolarů, přičemž „skutečně důležitou oblastí“ je cena kolem 17 500 dolarů, tedy blízko červnových minim.

Kleslo i ethereum

Ethereum, druhá největší digitální měna, v pondělí klesla až o 4,1 procenta na 1422,67 dolaru a pokračovala tak v poklesu z ceny přibližně dvou tisíc dolarů před pár týdny. Jeho cena nyní – před velmi očekávaným upgradem jeho sítě, který má přijít v polovině září – kolísá.

„Pokles etherea před nadcházející modernizací jeho sítě je zajímavý, protože se zdá, že medvědí sentiment převládá u všech takzvaných rizikových aktiv,” uvedli analytici z Bitfinexu v pátečním sdělení.

Pokud vše půjde podle plánu, upgrade etherea se uskuteční kolem 15. září, více než osm let poté, co se o něm původně diskutovalo. Tato změna by posunula ethereum k energeticky účinnější infrastruktuře, čímž by reagovala na rozšířenou kritiku, že dopad kryptoměn na klima převáží její možné výhody, uvedl The New York Times.