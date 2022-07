Cena bitcoinu se již blíží jeho výrobním nákladům, varuje JPMorgan

Náklady na vytěžení jednoho bitcoinu během měsíce a půl klesly téměř o polovinu. Mineři kvůli již delší dobu trvající nižší ceně kryptoměny totiž zapojili do těžby efektivnější zdroje. Pro budoucí cenu bitcoinu to ale není dobrá zpráva, píše agentura Bloomberg s odkazem na analýzu banky JPMorgan.

Výrobní náklady bitcoinu klesly z přibližně 24 tisíc dolarů (zhruba 582 tisíc korun) na začátku června na současných přibližně 13 tisíc dolarů (asi 315 tisíc korun), což může být podle JPMorgan Chase & Co vnímáno jako negativní jev pro prodejní cenu této digitální měny, uvedl Bloomberg.

Pokles v odhadu výrobních nákladů je téměř výhradně způsoben poklesem spotřeby elektřiny, jak jej vyjadřuje Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI), uvedli tamní stratégové vedení Nikolaosem Panigirtzoglouem. Předpokládají, že změna je v souladu se snahou těžařů chránit ziskovost nasazením efektivnějších těžebních zařízení, na rozdíl od masového exodu méně efektivních těžařů.

Kdy se těžba vyplatí?

Podle CBECI se však zefektivnění těžby může v budoucnu propsat do ceny bitcoinu, za níž se bitcoin obchoduje. „I když to nyní jasně pomáhá ziskovosti těžařů a potenciálně snižuje tlaky na těžaře, aby prodávali držené bitcoiny za účelem zvýšení likvidity nebo snížení zadluženosti, pokles výrobních nákladů může být vnímán jako negativní pro výhled cen bitcoinů do budoucna,“ uvedl Panigirtzoglou. „Výrobní náklady jsou některými účastníky trhu vnímány jako spodní hranice cenového rozpětí bitcoinu na medvědím trhu," dodal.

Jinak řečeno, při výrobní ceně 13 tisíc dolarů by mohla prodejní cena klesnout až k této hranici, protože se stále ještě, byť již jen mírně, těžba vyplatí. A výrobní cena bitcoinu není daleko od té aktuální prodejní – ve čtvrtek 14. července se pohybovala pod hranicí 20 tisíc dolarů. Kolem této hranice se cena bitcoinu pohybuje celý poslední měsíc.

Vývoj prodejní a výrobní ceny bitcoinu od ledna 2020 (v tisících dolarů):

zdroj: Bloomberg, JPMorgan

Bitcoin má problémy od doby, kdy v listopadu dosáhl maxima poblíž 69 tisíc dolarů. Do dnešního dne klesl asi o 60 procent. Trhy zachvátila nejistota a zatímco americká centrální banka (Fed) v boji s inflací zvyšuje úrokové sazby, investoři stahují své peníze z rizikových aktiv. Celý kryptoprůmysl tak otřásá v základech, musí čelit situacím, jako bylo zhroucení virtuálních měn terraUSD a Luna, které způsobilo krach jednoho z nejvýznamnějších hedgeových fondů zaměřených na kryptoměnové investice Three Arrows Capital.

