Bankou roku je Komerční banka, pojišťovnou opět Kooperativa

V hlavní kategorii 21. ročníku Mastercard Banka roku zvítězila Komerční banka, ocenění Pojišťovna roku získala Kooperativa. Ocenění Bankéř roku obhájil generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon. Pojišťovákem roku se stal generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a SR Martin Žáček.

Mezi bankami se na stupně vítězů dostala také druhá Moneta a třetí Česká spořitelna. Mezi pojišťovnami braly stříbro a bronz pojišťovna Direct a ČSOB Pojišťovna. V kategorii Hypotéka roku porotu složenou z odborníků nejvíce oslovila Moneta.

„Finanční instituce pracují na digitalizaci a zlepšení zákaznického zážitku, například v rychlosti vyřízení požadavků klientů či zprostředkovatelů. Právě tyto aspekty hrály v hlasování silnou roli,” uvedl člen poroty Jan Lener ze společnosti Broker Consuting.

Zaujal podle něj i produkt pojištění dlouhodobé péče či rozsah, jakým se snahy bank a pojišťoven v ESG (požadavky na environmentální a sociální dopady podnikání) promítly přímo do jejich produktů.

Komerční banka vyhrála kromě hlavní kategorie i korporátní banku roku a banku bez bariér. Kategorii zodpovědná banka roku vyhrála Moneta, Air Bank se pak stala vítězem kategorie banka zákazníků, kterou podle vlastní metodiky vyhodnocuje analytická společnost KPMG.

„Dlouhodobým trendem je celkový důraz na jednoduchou digitalizaci služeb servisu klientů a aktivně se řeší i společenský dopad a udržitelnost. Mix všech těchto hlavních kritérií porota zohlednila při výběru vítězů, zaměřili jsme se na efektivitu, rychlost a skutečný dopad pro klienta,” uvedl generální ředitel společnosti Mastercard pro ČR a Slovensko Michal Čarný.

Windfall tax zamíchá kartami

Mezi pojišťovnami se zodpovědnou pojišťovnou roku stala Uniqa a pojišťovnou bez bariér Kooperativa. Pojišťovnou zákazníků je podle metodiky KPMG ČSOB Pojišťovna.

Zakladatel a organizátor soutěže Petr Stuchlík upozornil na to, že následující roky bankovnictví zřejmě poznamená plánované zavedení takzvané windfall tax, tedy mimořádné daně z nadměrných zisků.

„Příští roky budou zatíženy spory kolem daně z nadměrných zisků, pokud tedy bude arbitrárně určena jen pro šest bank. V právním státě je takové řešení neudržitelné a potáhne se s námi jako kauza Diag Human roku 2022,” uvedl Stuchlík.

Vítězové dvou kategorií, banka zákazníků a pojišťovna zákazníků, byli vybráni na základě více než 5000 zákaznických výpovědí, které každoročně vyhodnocuje KPMG ČR.

