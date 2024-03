Trinity Bank zvýšila úrok u spořáku. Mezi tuzemskými bankami je výjimkou

Pokles úrokových sazeb centrální banky banky zohledňují ve svých spořicích produktech. Některé snížily základní sazby či upravily podmínky pro jejich poskytnutí. Ne však Trinity Bank, která naopak úrok na spořicím účtu zvyšuje. Nově u vkladů do 250 tisíc nabízí bezkonkurenční úrok 6,31 procenta.

Reklama

Trinity Bank pokračuje v navyšování úroku na spořicím účtu. Mezi bankami je výjimkou. Ostatní banky totiž v reakci na postupné snížování úrokových sazeb Českou národní bankou úroky na spořicích účtech krátí. V pásmu do 250 tisíc korun mohou nyní klienti Trinity Bank získat rekordní sazbu ve výši 6,31 procenta ročně, oznámila to společnost v tiskové zprávě. Novou sazbu, která je opět nejvyšší na trhu, získají automaticky i stávající klienti Trinity, kteří využívají spořicí účet Jarní Skvělý se sazbou 6,30 procenta.

Vklady od 250 tisíc korun do deseti milionů úročí v Trinity Bank sazbou 6,08 procenta. Vklady nad 10 milionů pak sazbou 4,08 procenta.

„Dnešní rozhodnutí České národní banky nás nepřekvapilo. I přes další snížení základní úrokové sazby navyšujeme naši nejvyšší sazbu a zůstáváme lídrem trhu. Spořící účty jsou v současné době, kdy výrazně klesá inflace, ideálním produktem pro zhodnocování volných finančních prostředků,” říká zakladatel a předseda dozorčí rady Trinity Bank Radomír Lapčík.

Druhé místo ve žebříčku nejvýhodnějších spořicích účtů zaujímá Max banka, dříve Expobank CZ, která nabízí úrok 5,7 procenta, a to bez omezení výše vkladu.

Úroky u „spořáků“ už nenápadně klesají. Větší změny v úročení vkladů chystají banky v březnu Money České bankovní domy začaly se snižováním úročení u spořicích účtů od druhé poloviny ledna a docela nenápadně. Sazby tiše tu a tam klesají o desetinky a v cenících probíhají hry s nastavením základních a bonusových sazeb. Kdo si chce být jistý, jakou sazbu dostane, musí čas od času nahlédnout do sazebníků bank nebo sledovat aktualizaci ve svém mobilním bankovnictví. Poklesy se obvykle příliš hlasitě neoznamují. Stále tu je ale možnost získat úročení úspor začínající šestkou. Věra Tůmová Přečíst článek

Banky úroky u spořáků spíš krátí

V kontrastu s Trinity Bank postupný pokles úrokových sazeb ČNB tuzemské banky propisují do svých ceníků v neprospěch spořílků. Například UniCredit na spořicím účtu snížila úrok na 5,75 procenta, jde o akci jen pro nové klienty. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Fio banka stále drží na svém spořicím účtu sazbu 5,5 procenta, kterou se na Fio kontě úročí vklady do 200 tisíc korun.

O půl procentního bodu snížila sazby Air Bank a aktuálně nabízí 4,75 procenta pro vklady do 250 tisíc korun. Od této částky do půl milionu je sazba 3,75 procenta. Creditas nabízí sazbu 5,4 procenta pro vklady do 500 tisíc korun, nad tento limit je to pak 2,9 procenta. mBank stále nabízí 5,5 procenta, podmínkou je ale běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. Moneta Money Bank nabízí 5,1 procenta pro vklady do jednoho milionu korun, část vkladu nad milion se úročí 0,5 procenta.

V případě Komerční banky se klienti mohou dostat na sazbu pět procent. Základní úročení je dvě procenta do 200 tisíc korun. Bonusovou sazbu tři procenta lze získat bez podmínek do letošního 31. března. Nad 200 tisíc se vklady úročí 0,01 procenta.

Klienti Raiffeisenbank mohou dosáhnout na sazbu pět procent, z toho základní sazba je 0,1 procenta a bonusová 4,9 procenta. Ta jde získat tak, když klient třikrát měsíčně zaplatí kartou. J&T Banka stále nabízí pět procent, podmínkou je minimální vklad jeden milion korun.

U České spořitelny lze dostat sazbu pět procent, a to do 200 tisíc korun. Navíc je zapotřebí mít Plus účet, internetové bankovnictví George a investovat minimálně 2000 korun měsíčně pravidelným pokynem.

ČSOB nabízí úročení pět procent pro vklady do 250 tisíc korun. Je při tom nutné pětkrát měsíčně zaplatit kartou a nejméně jednou za tři měsíce se podívat do ČSOB Smart. Úročení platí do 5. dubna. Vklady nad 250 tisíc v ČSOB úročí sazbou 3,3 procenta.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínu Newstream Club.

Spořák se sazbou přes šest procent a na podzim i hypotéky. Partners Banka startuje Money Ve středu 6. března oficiálně rozjíždí svůj bankovní byznys v Česku Partners Banka. Finanční skupina Partners ji chystala už od loňského srpna, kdy získala bankovní licenci ČNB. Ještě v březnu bude banka pro klienty Partners, neklienty bude banka nabírat až od 1. dubna. Nová banka cílí na jednotlivce, páry i rodiny a jen letos plánuje získat minimálně 100 tisíc klientů. Do roku 2030 jich pak chce mít už milion, jak novinářům oznámil šéf skupiny Petr Borkovec. Mezi prvními produkty banky, které je ode dneška možné sjednávat, je i spořicí účet se sazbou přes 6 procent. Věra Tůmová Přečíst článek