Švýcarské překvapení. Centrální banka po letech snížila základní úrok

Švýcarská centrální banka nečekaně snížila svou základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,50 procenta. Stala se tak první velkou centrální bankou, která zmírnila dosavadní zpřísněnou měnovou politiku zavedenou ve snaze omezit inflaci. Švýcarský frank na rozhodnutí banky zareagoval výrazným poklesem, vůči euru sestoupil na osmiměsíční minimum.

Švýcarská centrální banka přikročila ke snížení úrokových sazeb poprvé za devět let. „Je to první centrální banka ve vyspělém světě, která zahájila uvolňování měnové politiky. To ukazuje směr, kterým se vydají ostatní,“ uvedl analytik Jan von Gerich ze společnosti Nordea. Většina analytiků v anketě agentury Reuters předpovídala, že banka základní úrokovou sazbu na dnešním zasedání ponechá beze změny na 1,75 procenta.

„Uvolnění měnové politiky bylo možné, protože boj proti inflaci byl v posledních dvou a půl letech účinný,“ uvedla centrální banka. Upozornila, že inflace ve Švýcarsku se už několik měsíců nachází zpět pod dvěma procenty, tedy v oblasti odpovídající cenové stabilitě. Předpověděla, že inflace v této oblasti zůstane několik let.

Centrální banka upozornila, že při svém rozhodnutí o redukci úroků zohlednila kromě snížených inflačních tlaků i posílení švýcarského franku v uplynulém roce. „Snížení základní sazby rovněž podporuje ekonomickou aktivitu,“ dodala.

Měnová autorita ve svém aktualizovaném výhledu snížila odhad letošní průměrné míry inflace na 1,4 procenta, zatímco dosud uváděla 1,9 procenta. V únoru meziroční růst spotřebitelských cen ve Švýcarsku zpomalil na 1,2 procenta z lednové hodnoty 1,3 procenta. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň od října 2021.

„Rozhodnutí je překvapivé, vzhledem k nízké inflaci ve Švýcarsku však tato možnost existovala,“ řekl k dnešnímu snížení úroků ekonom Alessandro Bee z banky UBS. Analytik Philipp Burckhardt ze společnosti Lombard Odier IM označil dnešní krok švýcarské centrální banky za logický důsledek ekonomické situace a podmínek na finančních trzích. Předpověděl, že banka bude ve snižování úroků pokračovat.

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, což je nejvyšší úroveň za 22 let. Potvrdila nicméně, že v letošním roce počítá s trojím snížením základní sazby, celkem o 0,75 procentního bodu. Předpokládá se, že úrokové sazby začne v letošním roce snižovat rovněž Evropská centrální banka (ECB). Ta tento měsíc rovněž ponechala základní úrokovou sazbu beze změny, a to na 4,50 procenta.

Česká národní banka (ČNB) zahájila snižování úroků již koncem loňského roku. Od té doby svou základní sazbu zredukovala třikrát, celkem o 1,25 procentního bodu na 5,75 procenta. Předtím sazbu asi rok a půl držela na sedmi procentech.