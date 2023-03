Klienti mají plný přístup ke svým penězům, tvrdí šéf nástupnické banky po zkrachovalé SVB

Šéf překlenovací nástupnické banky po zkrachovalé Silicon Valley Bank (SVB) Tim Mayopoulos v dopise klientům uvedl, že banka je ve Spojených státech otevřená a funguje jako obvykle. Všechny současné i budoucí vklady jsou podle něj chráněné Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC). O dopisu informovala agentura Reuters.

FDIC o víkendu podle Mayopoulose převedla všechny vklady a v podstatě všechna aktiva SVB na nově vytvořenou překlenovací nástupnickou banku pojmenovanou Silicon Valley Bank N.A., která nadále poskytuje služby zákazníkům.

Mayopoulos, kterého do čela překlenovací banky jmenovala právě FDIC, také uvedl, že vkladatelé mají plný přístup ke svým penězům. V příštích dnech se podle něj chce banka vrátit i k přeshraničním obchodům.

Největší krach za 15 let

Krach SVB je největším bankrotem banky v USA od roku 2008. Aktiva banky podle FDIC činila 209 miliard dolarů (4,6 bilionu korun) a vklady 175,4 miliardy dolarů. Po SVB o víkendu americké úřady uzavřely také newyorskou banku Signature Bank.

Americký prezident Joe Biden přesto v pondělí ujistil, že bankovní systém země je bezpečný a vláda učiní vše pro ochranu střadatelů. Řekl také, že požádá Kongres a regulační orgány, aby zpřísnily bankovní pravidla.

