Anketa: Analytici očekávají tento týden mírný pokles úrokových sazeb

Většina oslovených analytiků čeká, že bankovní rada ČNB na svém čtvrtečním zasedání po roce a půl poprvé sníží základní úrokovou sazbu. Experti se shodují, že snížení bude o 25 bazických bodů, tedy ze sedmi procent na úroveň 6,75. Stejně tak většina oslovených očekává další pokles sazeb během příštího roku, některé odhady hovoří o poklesu až o tři procentní body k úrovni 4 procent. Na kurz koruny by případné snížení sazeb nemělo mít výraznější vliv, obchodníci s měnami totiž do současného kurzu již započítávají očekávané snížení úrokové míry.

Analytikům jsme položili tři otázky: Za 1. Jaké rozhodnutí rady ČNB při jednání dne 21. prosince ohledně sazeb očekáváte? Za 2. Jak by podle vás měla národní banka postupovat v příštích měsících? Za 3. Jaké by mělo případné snížení sazby dopady na kurz koruny vůči euru?

Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky

1. Očekávám snížení sazeb o 25 bazických bodů. Inflace pokračuje ve zpomalování, současně se nenaplňují některá pro-inflační rizika, jako je třeba vývoj mezd, který je utlumenější, než se očekávalo. To vše dává prosto, aby ČNB začalo pomalu uvolňovat měnovou politiku, tj. snižovat úrokové sazby.

2. Očekávám, že inflace bude ještě postupně odeznívat a proto očekávám, že ČNB bude úrokové sazby snižovat postupně a pozvolně.

3. Samotné snížení sazeb nemusí být zásadní. Důležitější bude výhled, kam chce úrokové sazby ČNB dostat během roku. Současné snížení sazeb je již zaceněné.-

Petr Dufek, hlavní ekonom banky Creditas

1. Předpokládám, že bankovní rada nyní poprvé sníží svoji hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Mělo by jít o symbolický krok jako potvrzení desinflačního trendu, ve který ČNB věří. I když je stále nejisté, jak bude vypadat lednová inflace, začíná být sedmiprocentní repo docela obtížně obhajitelné. Zvlášť, když ekonomika balancuje na hraně recese, mzdový růst je více než umírněný a celková nálada v ekonomice silně negativní.

2. Považuji za správné postupovat pravidelně a předvídatelně po malých krocích. Není nutné nikoho překvapovat, protože neprocházíme žádným šokovým obdobím, které by si zasluhovalo příliš ráznou či tvrdou reakci. Centrální banka by měla rovněž hojně komunikovat, protože kromě sazeb a případně kurzu, nemá v rudou žádný další efektivní nástroj.

3. Pokud se ČNB nebude snažit nikoho zaskočit, tak nepřekvapí ani korunu. Finanční trhy jsou na snižování sazeb připraveny, dokonce bych řekl až moc. Při pohledu na forwardové sazby je vidět, že jen během příštího roku nyní obchodníci počítají se snížením repa o více než 350 bodů. To je hodně rychlá normalizace, která jde téměř až pod hranici rovnovážných sazeb. V každém případě, čím obezřetněji a transparentněji bude ČNB postupovat, tím menší důsledky bude mít snižování sazeb pro korunu.

David Marek, hlavní ekonom Deloitte

1. ČNB by měla co nejdříve začít snižovat úrokové sazby. Ideálně ještě letos. Loni promrhala příležitost citelněji zasáhnout do vývoje inflace. Nyní ji hrozí, že promešká opačný moment, tedy uvolnit měnové podmínky na podporu ekonomiky.

2. Záleží na tom, zda bude bankovní rada postupovat, podle toho, co jí říkají její vlastní odborníci na měnovou politiku, nebo si opět pojede podle vlastního pocitu. V prvním případě by pokles úrokových sazeb měl být rychlý a výrazný. Ve druhém případě by vývoj sazeb byl podstatně méně čitelný.

3. Za jinak stejných podmínek by nižší úrokové sazby měly kurz koruny oslabovat. Záleží ovšem také na vývoji očekávání ohledně měnové politiky ECB.

Michal Skořepa, analytik České spořitelny

1. Za nejpravděpodobnější pokládám snížení repo sazby o čtvrt procentního bodu, a to jednak vzhledem k množícím se datům naznačujícím jen nízké poptávkové tlaky v české ekonomice, ale také vzhledem ke komunikaci samotných členů bankovní rady ČNB.

2. Nevidím žádný silný důvod, aby se postup bankovní rady ČNB nějak významně odchyloval od postupu naznačeného v prognóze této instituce, tím spíš, pokud leden nepřinese nějaké zásadní proinflační překvapení. Mělo by tedy jít o velmi svižné snižování repo sazby, a to v součtu za rok 2024 možná až o tři procentní body.

3. Finanční trhy se zřetelným snižováním korunové repo sazby počítají, takže dopad na kurz by neměl být nijak výrazný. Očekával bych proto přes zimu zhruba stagnaci kurzu koruny a příští rok její pomalé posilování.

Jiří Tyleček, analytik XTB

1. Očekávám, že sazby budou na čtvrtečním zasedání sníženy o 25 bps na 6,75 procenta. Inflace se vyvíjí blízko očekávání ČNB a příchozí data naznačují pozitivní vývoj. Na počátku týdne byl zveřejněn cenový pokles potravinářské i průmyslové výroby a pomalejší růst cen stavebních prací. Navíc ekonomická aktivita se od posledního zasedání zhoršila. Navíc poslední vyjádření centrálních bankéřů vnímám mírně ve směru poklesu sazeb už na prosincovém zasedání. Už v listopadu se objevily 2 hlasy pro pokles sazeb, takže svůj názor musí změnit pouze malá část Bankovní rady.

2. ČNB bude v následujících měsících snižovat sazby ruku v ruce s poklesem tlaku na růst cen. Důležitým inputem bude zveřejnění lednové inflace, kde uvidíme sílu efektu přecenění obchodníky na začátku roku. Pokud nebude tento efekt výrazně vysoký, otevíral by se prostor na rychlejší pokles sazeb na jaře – i o 50 bps na březnovém či květnovém zasedání. V prvním pololetí očekávám pokles sazeb na všech čtyřech měnověpolitických jednáních.

3. Snížení sazeb už v prosinci by pro trhy nebylo žádným překvapením. Celkem 12 z 15 analytiků oslovených agenturou Bloomberg očekává pokles sazeb. Proto počítám se scénářem, že měnový trh už je na snížení sazeb nastaven a dopad na sílu koruny by měl být jen mírný – žádné propady o více desetihaléřů k euru. Pokud naopak sazby sníženy nebudou, očekávám mírně vyšší pozitivní reakci na koruně.