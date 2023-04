Nedokonalá hračka, nebo byznysová revoluce? Jak vnímají AI novinky zakladatelé předních českých startupů

Při psaní textů, kódování nebo třeba pro organizaci financí i kalendáře. Tak ve svých startupech využívají software založený na generativní umělé inteligenci přední čeští inovátoři. ChatGPT možná do jejich byznysu nepřináší až tak zásadní revoluci, ale rozhodně zvyšuje efektivitu práce týmů, zní téměř unissimo od 16 oslovených technologických špiček.

Šestnáctka lídrů pohybujích se ve startupovém prostředí v průběhu března vyplnila dotazník agentury HustáKomunikejšn, který zkoumal, jak technologie ChatGPT a podobné jazykové modely ovlivnily jejich pracovní i osobní život. Zakladatelé startupů FTMO, Productboard, Better Stack, Satoshi Labs, STRV a dalších také prozradili, jak to s umělou inteligencí vidí do budoucna.

Všichni z oslovených potvrdili, že oni nebo jejich týmy ChatGPT a jiné ve své práci v různé míře používají. „Osobně používám AI-based nástroje na denní bázi. Většina z nich je zaměřená na větší produktivitu. Od vytváření webových stránek, textového obsahu nebo navrhování prezentací. Můj asistent v kalendáři i pro monitorování financí je také založený na umělé inteligenci,“ uvádí partner investičního fondu Zero One Hundred Michal Csonga.

ChatGPT je každodenním pomocníkem také v českém jednorožci Productboard. „Generativní AI vnímáme jako obrovskou příležitost. Věříme, že ChatGPT může dramaticky zefektivnit každodenní práci produktových týmů a pomoci jim být ještě více orientovaní na potřeby zákazníka,“ upřesňuje Daniel Hejl, spoluzakladatel a CTO Productboardu.

Kde ChatGPT nejvíce pomáhá?

Prim hraje marketing a komunikace. Pomoc od umělé inteligence v marketingových otázkách přiznává podstatná část oslovených. Mezi nimi například Marek Vašíček, CTO & co-founder FTMO, největší světové platformy pro talentované tradery: „V marketingu nám ChatGPT pomáhá vytvářet koncepty pro textový obsah nejen na webové stránky,“ říká. Přidává se k němu i CEO Biana Michael Zelinka: „Často nám pomáhá s ‚idea-creation‘ pro marketing, copywriting nebo i s jednoduchými věcmi, jako je poutavý nadpis do prezentace,“ potvrzuje CEO startupu, který digitalizuje nakupování nábytku a dekorací.

Umělou inteligenci v marketingu využívá i Lubo Smid z vývojářské firmy STRV: „Prozatím je používání ve fázi experimentu, ale hodně těchto nástrojů využíváme v marketingu a vývoji pro zjednodušení některých rutinních kroků.“ Pro zlepšení marketingového obsahu používá ChatGPT například také Eliška Vámošová, head of marketing & PR v investorské skupině DEPO Ventures.

AI v českých startupech často slouží nejen v byznysu, ale i v osobním dorozumívání. „ChatGPT mi pomáhá zejména při cizojazyčné komunikaci. Umožňuje mi lépe vyjádřit vlastní myšlenky a také efektivně sumarizovat cizojazyčné texty v bodech pro rychlejší pochopení v kratším čase,“ říká jeden ze zakladatelů technologické skupiny SatoshiLabs Pavol Rusnák. „Často pomocí ChatGPT píšu články a delší texty, mám většinou střepy myšlenek, které mi spojí do jednoho celku, ten pak už jen edituji,“ přidává se Richard Valtr ze startupu Mews, který poskytuje ubytovacím zařízením systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů.

„ChatGPT (ale nejen ten – například i Bing Chat) používám pro kreativní činnost. Konkrétně pro psaní postů na LinkedIn, ladění formy e-mailů (zejména anglických) a textů či k vytváření a ladění částí nabídek, které píšeme. Zároveň vidím šikovné využití při vysvětlování složitějších textů, jejich zestručnění, či vypíchnutí konkrétních detailů,“ uvádí CTO Moro systems Radek Teichmann, jehož firma pomáhá předním českým i světovým firmám efektivně digitalizovat procesy a zavádět technologické inovace.

Parťák do vývoje

Někteří oslovení startupisté používají AI také ve vývoji. „Naši kluci ve vývoji ChatGPT používají a už teď můžu říct, že jim to zrychluje práci až na polovinu. Co předtím trvalo čtyři hodiny, teď trvá dvě – a to je ta technologie vlastně teprve na začátku,“ říká Vratislav Kalenda, spoluzakladatel a CEO vývojářského studia Applifting. Jak to funguje? „Programátor zadá zdrojový kód a ChatGPT na něj napíše testy, což šetří hodně času. Ten mohou vývojáři věnovat kreativnější části své práce. AI vývojářům také dokáže udělat dle zadání kostru kódu v daném programovacím jazyce, kterou pak vývojář dotvoří. Rychleji se tak vytváří první testovací verze,“ vysvětluje Kalenda.

To potvrzuje Martin Vašíček z FTMO: „Dokonce jsme vyzkoušeli plugin do vývojového prostředí, který radí, jak správně psát kód. Pozor však na licenční podmínky. Ve verzi, která je zdarma, totiž poskytujete celý svůj kód a umožňujete jeho další využití třetí straně,“ varuje CTO největší světové prop-tradingové platformy poskytující obchodní účty talentovaným traderům.

Pro vývoj používá ChatGPT i Juraj Masár, CEO a spoluzakladatel společnosti Better Stack, online platformy pro vývojáře. „Občas používám GPT-4 pro formulování obchodních e-mailů a shrnutí klíčových bodů z dlouhých článků a Github Copilot, což je produktivní nástroj pro vývojáře, který má GPT pod kapotou. Používám jej také pro nápovědu zdrojového kódu při implementaci softwaru.“

Patří budoucnost umělé inteligenci?

Budoucnost AI vidí oslovení čeští startupisté spíše pozitivně, někteří ovšem s rezervami. Například Vašíček z FTMO věří, že ChatGPT a další AI modely budou skvělými pomocníky, ovšem jen do jisté míry. „Na vlastní tým ale nedáme dopustit a rozhodně jej jen tak nenahradíme,“ dodává. Také Pavol Rusnák ze SatoshiLabs vidí budoucnost ChatGPT a podobných nástrojů spíše pozitivně. „Umělá inteligence bude hrát stále větší roli při řízení firem, zlepšování efektivity a automatizaci procesů,“ říká.

„Dochází k další fázi digitální revoluce – po nástupu počítačů, internetu a nástupu mobilních telefonů. Tyto technologie změní, jak se lidé chovají. Nebudou již sami vyhledávat informace, procházet zdroje a manuálně dělat veškeré úkoly. Jednoduše řeknou umělé inteligenci, co potřebují, a ta bude schopná to zajistit. Zní to jednoduše, ale například v našem segmentu cestování to může z velké části nahradit cestovní agentury,“ říká Tomáš Vocetka z platformy Omio, která umožňuje lidem najít a porovnat nejlepší dopravní spojení a jízdenky pro cestování vlakem, autobusem, letadlem nebo trajektem na pár kliknutí.

Otázku budoucnosti uzavírá zakladatel a CEO vývojářského studia STRV Lubo Smid: „S rostoucí kvalitou odpovědí se určitě využívání nástrojů jako ChatGPT bude rozšiřovat, a kdo nebude využívat těchto možností, bude oproti ostatním neskutečně neefektivní a bude přicházet o mnoho příležitostí.“

