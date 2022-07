Agrární analytik Havel: Cena pečiva dál poroste. Jen mírněji než doposud

Cena pšenice sice na světových trzích klesá, na cenách pečiva se to však projeví jen nepatrně. Důvodem je, že další vstupy pro výrobce nadále zdražují, tvrdí agrární analytik Petr Havel. Navíc propad cen pšenice je podle odborníků spíše dočasný.

Cena pšenice na světových trzích poslední dva měsíce klesá, ke snížení cen pečiva a dalších potravin to ale v blízké době spíše nepovede. Očekávat lze spíše výrazný pokles rychlosti zdražování, bude ale záležet na tom, jak se budou vyvíjet ceny energií. Do cen potravin se také může ještě promítnou zdražování například hnojiv nebo obalů, prohlásil agrární analytik Petr Havel.

Na to, že cena pšenice na komoditních trzích za poslední dva měsíce klesla o čtvrtinu, upozornil tento týden ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Podle Havla lze souhlasit s tím, že ceny na světových komoditních trzích klesají, není tomu tak ale u energií. „Pokud by klesly ceny energií a zároveň ceny strategických zemědělských komodit, tak by se měl současný růst cen chleba a pečiva i jiných potravin téměř zastavit, ale stagnaci cen nebo jejich pokles nepředpokládám,“ uvedl.

Do cen pečiva promluví také hnojiva a obaly

Energie a suroviny nepředstavují jediné náklady, které se do cen potravin promítají. Vysoko se stále drží ceny průmyslových hnojiv a potravinářům nebo obchodníkům také rostou náklady na mzdy nebo obalové materiály, doplnil. Poznamenal také, že čeští výrobci stále čerpají ze zásob například hnojiv nebo obalů, které nakoupili ještě před zdražováním a na trh se nyní dostanou potraviny, do kterých se teprve promítne zdražování komponentů pro výrobu z minulých měsíců.

Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala dochází k poklesu cen komodit na trzích v době žní každý rok v reakci na dočasně vyšší nabídku. Komora očekává, že pokles bude spíše krátkodobá záležitost.

„Obiloviny tvoří obvykle deset až 15 procent ceny pečiva. Současně nelze očekávat snížení cen energií, končí období fixaci většině podniků a Evropa nemusí mít dostatek dodávek. Zbytek ceny pečiva tvoří energie a mzdové náklady,“ uvedl.

Ceny v zemědělství dál stoupají

Havel dodal, že čeští zemědělci sice vycházejí ze světových cen, ale trhy jednotlivých zemí EU mají svá specifika, jako je například objem produkce nebo kvalita sklizní. „ČR má problém, že musí zhruba polovinu své produkce obilovin vyvážet, a bohužel nemá přístup k moři, což znamená vícenáklady na dopravu, protože ceny jsou obvykle v místě dodání, což je nejčastěji Hamburk,“ dodal.

V červnu podle Českého statistického úřadu vzrostly ceny zemědělských výrobců meziročně o 42,5 procenta, v květnu meziročně o 39,2 procenta. Ceny naznačují budoucí vývoj cen pro spotřebitele. Zdražovala především rostlinná výroba, ve které ceny stouply meziročně o více než 58 procent. Obiloviny zdražily proti loňskému červnu o 68,5 procenta, olejniny o téměř tři pětiny a brambory o 39,2 procenta. V živočišné výrobě byly ceny meziročně vyšší o 23,5 procenta. Ceny skotu stouply skoro o třetinu a mléko zdražilo o čtvrtinu.

