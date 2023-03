FBI prověřovala Trumpovou kvůli jejím vazbám v Československu

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prováděl začátkem 90. let kontrarozvědné vyšetřování Ivany Trumpové. Prověřoval informace o možných vazbách první manželky bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v jejím rodném Československu. Informovala o tom agentura Bloomberg, která získala výňatek vyšetřovacího spisu.

Vyšetřovatelé dostali za úkol v několika zemích zjišťovat okolnosti emigrace Trumpové, rozené Zelníčkové, z tehdejšího komunistického Československa a prověřovat její styky s osobami, jejichž jména byla ve zveřejněné části spisu označeného jako „tajný” začerněna. Úřad rovněž prověřoval soudní záznamy o jejím rozvodu s Donaldem Trumpem v roce 1992.

Tip na vyšetřování, které trvalo nejméně dva roky, získala FBI na základě informací nejmenovaného „důvěryhodného zdroje”. Zveřejněný fragment spisu ukazuje na to, že úřad prověřoval možné vazby Trumpové na muže, který byl napojený na československou rozvědku a domlouval fiktivní sňatky.

900 stran ve vyšetřovacích spisech

Bloomberg ve své analýze připomíná zprávy českých médií, podle nichž Trumpová ve Spojených státech odmítla pomáhat odpůrcům komunistického režimu a exulantům z bývalého Československa. V této souvislosti pak FBI prověřovala okolnosti, za jakých se Trumpová v červnu 1990 setkala ve své někdejší vlasti s československým prezidentem a bývalým disidentem Václavem Havlem.

Agentura zdůrazňuje, že Trumpová nebyla obviněna z žádného protiprávního jednání.

Začátkem 70. let získala Trumpová rakouské občanství díky sňatku s Alfredem Winklmayrem, což jí umožnilo legálně vycestovat z Československa. Později přesídlila do Kanady a následně do USA. Zemřela loni v červenci ve věku 73 let na následky pádu ve svém domě v New Yorku.

Podle amerických zákonů v případě úmrtí zaniká nárok na utajování informací z vyšetřování, agentura Bloomberg proto požádala o přístup k veškerým záznamům FBI týkajících se Trumpové. Prvních 190 z celkových 900 stran ve vyšetřovacích spisech obdržela agentura v pondělí, zbytek redigovaného spisu by měl FBI uvolnit příští měsíc.