Zemřela Ivana Trumpová, rodačka ze Zlína a manželka nejmocnějšího muže planety

Zemřela Ivana Trumpová, rodačce z Československa a bývalé manželce amerického exprezidenta Donalda Trumpa bylo 73 let, píše zpravodajský web ABC News s odkazem na Trumpovu rodinu.

Ivana Trumpová byla první manželkou Donalda Trumpa, s nímž měla tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika Trumpa. Byla osminásobnou babičkou.

„S velkým zármutkem oznamuji všem, kteří ji milovali, a těch je mnoho, že Ivana Trumpová zemřela u sebe doma v New Yorku,“ napsal Donald Trump na síti Truth Social. „Byla to báječná, krásná a úžasná žena, která vedla skvělý a inspirativní život. Její pýchou a radostí byly její tři děti, Donald junior, Ivanka a Eric. Byla na ně tak pyšná, stejně jako jsme my všichni byli pyšní na ni. Odpočívej v pokoji, Ivano!“ doplnil.

Ivana Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně. Když u ní rodiče zaznamenali pohybové vlohy, podporovali ji ve sportovní kariéře. Ve třech letech už stála na lyžích, ve dvanácti byla v reprezentaci. Studovala Fakultu tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově.

Ze Zlína až do Ameriky

Tehdejší Československo jí ale brzy připadalo malé, tak aby mohla odejít na Západ, poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra. S pozdějším americkým prezidentem se setkala v roce 1976, když pracovala jako modelka, svatba se konala o rok později. Sňatek ukončil rozvod v roce 1992 po Trumpově románku s bývalou miss státu Georgia Marlou Maplesovou.

Za svého třetího manžela Riccarda Mazzucchelliho byla provdána v letech 1995–1997. Jejím čtvrtým manželem se stal Ital Rossano Rubicondi. Svatba se uskutečnila v Palm Beach na Floridě v letovisku Mar-a-Lago, které patří bývalému manželovi Donaldu Trumpovi. I s Rubicondim se rozvedla.

Dcera Ivanka Trumpová je modelka a podnikatelka, je vdaná za amerického podnikatele Jareda Kushnera, kterého si vzala v říjnu 2009. Mají spolu dceru Arabellu a syny Josepha a Theodora. Syn Donald John Jr. je ženatý s modelkou Vanessou, se kterou má pět dětí – dcery Kai Madison a Chloe Sophia a syny Donalda Johna III., Tristana Milose a Spencera Fredericka.

V hledáčku StB

Komunistická Státní bezpečnost vedla na Ivanu Trumpovou od dubna 1978 sledovací svazek IVANA. Shromažďovala v něm informace jak o ní, tak o jejím manželovi Donaldu Trumpovi.

Z pohledu socialistické ekonomiky byl svým způsobem bohatý každý Američan střední třídy. Mohl si dovolit to, na co našinec většinou neměl. Pracovníci StB ale věděli, že jimi sledovaná osoba je z ještě jiné, mnohem vyšší kategorie:

„Jmenovaná [Ivana TRUMPová má] velmi dobré postavení a neomezené finanční možnosti […] Manžel jmenované je vlastníkem firmy, která financuje výstavbu hotelů, nemocnic a jiných objektů přímo v New Yorku a dalších státech USA, podle zprávy [důvěrníka] byl její manžel zapojen do předvolební kampaně nynějšího prezidenta USA [Jimmyho] Cartera,“ cituje spis Státní bezpečnosti server ResearchWriter.cz.

Protože Ivana Trumpová jezdila v osmdesátých letech do Československa opakovaně, snažilo se zlínské oddělení StB skrze své důvěrníky z okolí manželů Zelníčkových nenápadně získávat jakékoli další informace. Pracovníci kontrarozvědky předpokládali, že když se jedná o manželku „významného USA průmyslníka, politického a veřejného činitele D. TRUMPA,“ mohou být shromažďované informace někdy v budoucnosti využitelné.

