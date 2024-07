Střelec na Trumpa jednal sám. Jeho politické smýšlení neznáme, uvedla FBI

Střelec, který v sobotu zaútočil na amerického exprezidenta Donalda Trumpa, jednal sám, ukazují podle Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) prvotní zjištění. Vyšetřovatelé novinářům sdělili, že zatím neznají politické smýšlení pachatele a nenašli žádná jeho výhrůžná sdělení. Zároveň agenti FBI uvedli, že pozorují po atentátu rozmach násilné politické rétoriky, informovala agentura AP.

„Informace, které máme, v tuto chvíli naznačují, že střelec jednal sám a že v současné době není bezpečnost veřejnosti v ohrožení,“ citoval deník The New York Times (NYT) agenta Kevina Rojeka, který má případ na starosti. Už předtím úřady uvedly, že střelcem, který byl na místě Trumpova mítinku zabit, je 20letý Thomas Matthew Crooks ze západu Pensylvánie, kde se shromáždění konalo.

Jeho motiv zůstává den po střelbě nejasný. Vyšetřovatelé zatím neidentifikovali žádnou „ideologii“ pachatele, sdělili činitelé FBI při hromadném hovoru s novináři. V příspěvcích či textových zprávách, které zatím vyšetřovatelé prozkoumali, Crooks údajně nedával najevo žádné silné politické názory.

FBI potvrdil, že Crooks na mítinku ve městě Butler střílel z pušky ve stylu AR, což je typ zbraní, které opakovaně používají pachatelé masových střeleb v USA. Zbraň zřejmě koupil jeho otec, který společně s dalšími členy rodiny s vyšetřovateli spolupracuje.

Policie našla výbušniny

Vyšetřovatelé zcela nepotvrdili dřívější informace v amerických médiích, že v autě střelce i v jeho bydlišti se našly výbušniny či materiály na jejich výrobu. FBI uvádí, že pyrotechnici v autě zajistili podezřelý předmět, který je považován za „primitivní“ výbušné zařízení.

Šéf FBI Christopher Wray a ministr spravedlnosti Merrick Garland podle NYT při hovoru s novináři označili sobotní střelbu za „útok na demokracii“. Vyšetřovatelé dodali, že na internetu již ve světle atentátu zesílil objem výhrůžek násilnými činy.