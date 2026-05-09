Zemřel vědecký čaroděj, který zklamal investory, ale posunul lidstvo

J. Craig Venter
Josef Tuček
Když dnes poznáváme genetické základy nemocí a možnosti jejich léčení, je to také zásluha Craiga Ventera, světově proslulého amerického genetika a dravého podnikatele. Měl neotřelé nápady a neotřesitelnou sebedůvěru. Za peníze soukromých investorů posunul genetické poznání blíž k praktickým aplikacím a předhonil výzkumy financované ze státních grantů. Ovšem investory často zklamal. Zemřel minulý týden.

Životopisy Craiga Ventera (narozen 1946) připouštějí, že nebyl úspěšným žákem. Pak byl povolán do armády a sloužil ve vietnamské válce jako zdravotník. Zaujala jej práce lékařů, a když se vrátil domů, začal studovat biologii. Stal se výzkumným pracovníkem a později i univerzitním profesorem

Pak, už po padesátce, přišel jeho hvězdný moment. Na konci tisíciletí se totiž blížil ke svému závěru fascinující vědecký úkol – popis lidského genomu neboli souboru genů (dědičných vlastností člověka). V roce 1989 vznikl mezinárodní projekt, financovaný hlavně z amerických vládních peněz, který začal mapovat lidský genom. Byla to mravenčí práce. V roce 1998 však Craig Venter založil soukromou společnost Celera Genomics a prohlásil, že teď se do toho dá on. Kolegům z mezinárodního projektu doporučil, aby luštili geny myší a důležitější lidský genom nechali jemu, protože to zvládne lépe a rychleji. 

Osobní nevraživost pak poháněla oba týmy – velký mezinárodní, který měl rozpočet tři miliardy dolarů, i malý Venterův, který disponoval 300 miliony dolarů ze soukromých investic. Každý postupoval jinou technikou. Zjednodušeně: Veřejný projekt nejdříve rozdělil genom na úseky, jejichž polohu a překrývání přesně zmapoval, a pak tyto úseky rozbil na malé fragmenty, které šlo popsat. Celera takové mapování vynechala, genom rovnou fragmentovala a celý úsek pak skládala pomocí superpočítače. Takto se to obvykle dělá i dnes. 

Do sporu se vložili politikové, kteří pochopili, že jde o projekt dějinného významu, a přiměli vedení obou týmů k domluvě. V roce 2000 publikovaly obě skupiny mapu podstatné části lidského genomu současně. Že lidstvo zná svůj genetický kód, oznámili tehdejší americký prezident Bill Clinton a britský premiér Tony Blair (připojený přes videohovor) za přítomnosti Craiga Ventera i vedoucího mezinárodního projektu Francise Collinse

Nevydařené patentování 

Venter se stal slavným. Ale investory zklamal. Předpokládal, že geny půjde patentovat, takže každý, kdo bude jejich znalostí využívat třeba při výrobě léků, zaplatí Celeře licenční poplatky. Jenomže patentové úřady nakonec rozhodly, že geny jsou přirozené a nikdo je nemůže prohlásit za své vlastnictví. Celera vydělala na jiných patentech genetických postupů, ale míň, než se čekalo. A tak dali investoři v roce 2002 Venterovi z jím založené společnosti výpověď. 

Mezitím se ukázalo, že Celera při výzkumu používala genomy pěti lidí různých ras, z nichž jedním byl sám Venter. A jeho genom byl později publikován jako úplně první kompletní. Což nepřekvapilo, ani jeho největší přátelé jej nemohli podezřívat ze skromnosti. 

Z analýzy se dozvěděl, že mu hrozí vyšší riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou, větší pravděpodobnost poruchy srdce, vyhlídka na onemocnění makulární degenerací, která poškozuje oko, i zvýšené riziko asociálního chování. 

Začal tedy užívat léky, které rizika snižují, založil několik nových soukromých společností a ústavů, z nichž jeden pojmenoval po sobě (J. Craig Venter Institute) a pustil se do dalších projektů, při nichž spolupracoval se špičkovými vědci a sám zastával zejména manažerské role. 

Umělý život 

Jedním z jeho nápadů bylo mapování genů mořských mikroorganismů. Poslal svou luxusní jachtu do Tichého oceánu, aby sbírala vzorky. Jachta kupodivu nenesla jeho jméno, ale pojmenování Sorcerer (čaroděj). Neanalyzoval však každý mikroorganismus zvlášť, to by bylo moc drahé. V laboratoři výzkumníci vzorky prostě namixovali a DNA mapovali najednou. Získali tak databázi genů, které v mikroorganismech celkově existují, aby teprve později dalšími výzkumy určil jejich vlastnosti a možnosti využití. I tento postup se stále používá. 

Ve své společnosti Synthetic Genomics zkoumal, jak by šlo v laboratoři vytvořit mikroorganismy na přání. Třeba bakterie „naprogramované“ tak, aby odstranily chemické znečištění a pak spořádaně zahynuly a nepřekážely

Za 600 milionů dolarů slíbených od ropného koncernu Exxon Mobil a další peníze od ropného koncernu BP se snažil upravit genom mořských řas tak, aby v nich z oxidu uhličitého staženého ze vzduchu vznikala ropa. Ta by se zpracovávala v běžných rafinériích, pálila v automobilových motorech, aniž by bylo nutné měnit současné technologie, a nahradila by tak fosilní paliva. Nepovedlo se a ropné koncerny svou podporu snížily na (blíže neurčený) zlomek původní částky

V jiné své společnosti, Human Longevity, se zabýval tím, jak i díky genetickým a dalším znalostem prodloužit lidský život. Samozřejmě vložil do výzkumu i svá osobní data. Díky tomu v roce 2016 zjistil, že má nádor prostaty, který běžné testy nezachytily. Pravděpodobně si zachránil život

Život na sinusoidě 

Dá se říct, že většina jeho nápadů nevyšla tak, jak si to představoval. Přesto časopis The Economist poznamenává, že Venterův majetek se v některých obdobích pohyboval ve stovkách milionů dolarů. Měl luxusní sídla, jachty i soukromé letadlo. Ale zažil také soudní spor, v němž jej v roce 2018 společnost Human Longevity poté, co z ní odešel, neúspěšně žalovala kvůli krádeži obchodního tajemství. 

Celkově to však nepochybně byl vizionář, který výrazně vylepšil genetické výzkumy a posunul jejich výsledky k využití v praxi. 

Nyní, ve věku nedožitých 80 let, zemřel v San Diegu na blíže neurčený nádor. Tentokrát mu jeho výzkumy, v nichž pokračoval až do konce života, nepomohly. 

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku

Ceny paliv rostou jako za ropných krizí. Německá data ukazují sílu nového šoku
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Podobný vývoj u pohonných hmot, jaký dnes vidíme v souvislosti s válkou na Blízkém východě, bylo dosud možné sledovat pouze během ropných krizí v letech 1974 a 1980 a za finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009.

Uvádí to ve své analýze německý Spolkový statistický úřad Destatis. Ceny pohonných hmot u německých čerpacích stanic byly podle jeho dat v březnu o pětinu vyšší než před rokem. Za benzin Super zaplatili motoristé o 17,3 procenta více, nafta byla o 27,9 procenta dražší než před rokem. Lehký topný olej podražil o 44,4 procenta.

Aktuální nárůst cen energetických produktů je v meziročním srovnání do jisté míry podobně vysoký jako během dřívějších ropných krizí v 70. a 80. letech minulého století a také v období světových hospodářských krizí, například finanční a hospodářské krize, která začala v roce 2008 pádem americké banky Lehman Brothers. Bezprostředně po začátku války proti Ukrajině před čtyřmi lety však byly cenové šoky u energetických surovin výrazně citelnější.

Podle německých statistiků připomíná současný vývoj cen ropy, plynu či ropných produktů nárůst cen v době ropných krizí a hospodářské krize 2008/2009

Krize / Období Vrchol (měsíc/rok) Dovozní cena ropy Dovozní cena plynu Pohonné hmoty* Topný olej*
1. ropná krize březen 1974 +221,1 % +114,0 %¹ +32,5 % +183,3 %
2. ropná krize březen 1980 +101,4 % +62,7 %¹ +27,7 % +110,8 %
Finanční krize červenec 2008 +50,6 % +15,1 % +59,2 %
Válka na Ukrajině březen 2022 +87,5 % +330,5 % +46,8 % +144,4 %
Aktuální vývoj březen 2026 +24,6 % -8,6 %² +20,0 % +44,4 %
Zdroj: Spolkový statistický úřad (Destatis), zpracování Newstream.cz
* Cena pro soukromé spotřebitele. Meziroční změna v %.
¹ U zemního plynu nastal vrchol s časovým zpožděním (květen 1975 a září 1981).
² Pokles u plynu v r. 2026 je dán vysokou srovnávací základnou z r. 2025.

Ukrajina zasáhla ceny více, ale z nižší základny

Rusko-ukrajinská válka vystřelila ceny energetických surovin s ještě větší razancí. V březnu 2022 platili soukromí spotřebitelé na německých čerpacích stanicích průměrně o 41,9 procenta více za benzin Super a o 62,7 procenta více za naftu než o rok dříve. Pohonné hmoty celkově byly dražší o 46,8 procenta. Za lehký topný olej museli soukromí spotřebitelé zaplatit dokonce téměř dvaapůlkrát více, tedy o 144,4 procenta, než v březnu 2021. Ceny ovšem rostly z podstatně nižší základny.

Dovoz ropy podražil o čtvrtinu

Dovoz ropy byl v březnu 2026 o 24,6 procenta dražší než o rok dříve, dovoz ropných produktů podražil skoro o polovinu, tedy o 48,6 procenta. Naproti tomu dovoz zemního plynu zlevnil o 8,6 procenta. Bylo to ovšem díky vyšší výchozí úrovni v předchozím roce.

Horší čísla, pokud jde o dovoz ropy a zemního plynu, přináší meziměsíční srovnání. Oproti únoru se dovozní ceny ropy zvýšily o 45,9 procenta, ceny plynu o 19,6 procenta. Ropné produkty cenově vzrostly o 45,9 procenta.

V březnu 2022, po vypuknutí války proti Ukrajině, vzrostly oproti březnu 2021 dovozní ceny ropy o 87,5 procenta, ropných produktů o 108,4 procenta a zemního plynu dokonce o 330,5 procenta. Důvodem silného nárůstu dovozních cen byl však také bazický efekt. Kvůli nízké poptávce v době pandemie byly dovozy ropy a plynu na začátku roku 2021 stále velmi levné.

K vývoji české ekonomiky je skeptických 60 procent firem

Český průmysl neroste přesvědčivě. Naději dávají zakázky z Německa

Zprávy z firem

Český průmysl v březnu podle statistiků oslabil. Slabou, nicméně kladnou hodnotu nových zakázek drží nad vodou poptávka ze zahraničí, což je ostatně vidět i na výsledcích zahraničního obchodu. Zásadní význam má pro nás stále Německo.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

První a druhá ropná krize

Německý Spolkový statistický úřad v závěrech své analýzy konstatuje, že podobný vývoj cen energetických surovin, jaký dnes zaznamenáváme v souvislosti s vojenským konfliktem v Perském zálivu, svět viděl při dvou ropných krizích a také při finanční krizi, která propukla v roce 2008 a později se proměnila v krizi hospodářskou.

První ropnou krizi spustila v roce 1973 takzvaná jomkipurská válka, tedy válka mezi Izraelem a koalicí arabských států vedenou Egyptem a Sýrií, která vypukla v den nejposvátnějšího židovského svátku Jom kipur. V březnu 1974 byla dovážená ropa o 221,1 procenta dražší než o rok dříve a ceny pohonných hmot pro spotřebitele vzrostly o 32,5 procenta.

Druhou krizi v letech 1979 a 1980 vyvolala islámská revoluce v Íránu. Dovozní ceny ropy se do března 1980 zdvojnásobily a pohonné hmoty dosáhly v září 1981 tehdejšího maxima s nárůstem o 27,7 procenta.

Finanční krize a pandemie koronaviru

Finanční a hospodářská krize, která se začala už v roce 2007 rýsovat ve Spojených státech a naplno propukla v září 2008 kolapsem americké velkobanky Lehman Brothers, byla charakteristická výraznými výkyvy cen energií. V červenci 2008 stoupla dovozní cena ropy meziročně o 50,6 procenta, topný olej podražil o 59,2 procenta. Po propadu následovalo nové maximum v březnu 2012.

Během koronavirové krize probíhal vývoj cen energií opačně než během finanční krize: po silném poklesu cen energií na začátku pandemie následoval výrazný nárůst. Poté, co dovozní ceny ropy v souvislosti s vypuknutím pandemie kvůli slabé poptávce klesly do dubna 2020 na nejnižší úroveň od srpna 1999, začaly – i v důsledku rychlého hospodářského oživení – od června 2020 opět růst.

