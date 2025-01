Adidas chystá v Německu propouštění. Padáka dostane každý jedenáctý zaměstnanec

Šéf Adidasu Björn Gulden chce propustit v německé centrále zhruba každého jedenáctého zaměstnance. Uvádí to zdroj agentury Reuters. O plánech na propouštění už dříve informoval německý list Manager Magazin.

Druhý největší výrobce sportovního oblečení na světě zaměstnává ve svém sídle v Herzogenaurachu zhruba 5800 lidí. Podle zdroje Reuters hovořil Gulden na pracovní poradě o propuštění až 500 lidí.

Mluvčí Adidasu odmítla číslo potvrdit. Uvedla ale, že firemní struktura je „v neustále se měnícím světě příliš složitá“.

Gulden začal v posledních letech společnost decentralizovat a přesouvat odpovědnost z centrály na jednotlivé trhy. Opakovaně zdůrazňoval, že firma musí začít znovu růst, než začne řešit personální otázky.

V úterý podnik uvedl, že loni zpětinásobil provozní zisk a zvýšil tržby o 11 procent, čímž překonal odhady. Den poté oznámil snižování nákladů jeho menší konkurent Puma, jehož čistý zisk zaostal za odhady.

