Vytěžit – vyrobit – vyhodit? To není náš styl, říká Jitka Štědroňová z Canonu

Velké korporace spotřebují navzdory digitalizaci spousty kancelářských zařízení. Jeden z jejich předních výrobců Canon se však snaží, aby dopady na životní prostředí byly co možná nejnižší. A vedle zavádění ekologických produktů také nabízí starší přístroje neziskovému sektoru, prozrazuje Jitka Štědroňová z Canon CZ a SK.

Jádrem strategie Canonu je filosofie kyosei. Můžete vysvětlit, co tato filosofie znamená?

V překladu znamená kyosei „společně žít a pracovat pro dobro všech“, a právě to je jádrem všech aktivit společnosti Canon. Ovlivňuje naše hodnoty, způsob podnikání, ale i to, jak se chováme k našim zaměstnancům.

A jak se kyosei konkrétně projevuje ve vašem firemním uvažování?

Klademe důraz na to, aby se filosofie projevovala směrem dovnitř k našim zaměstnancům i navenek vůči našim partnerům a zákazníkům. Canon je velmi inkluzivním zaměstnavatelem, i po pandemické vlně například zachoval možnost částečné práce z domova, což pomáhá rodičům malých dětí nebo třeba těm, kteří se musí starat o nemocného člena rodiny. Věříme, že když lidé vědí, že se o ně firma postará, bude jim naslouchat a následně jim vyjde vstříc, odvděčí se jí svou loajalitou.

Tím jste se dotkla fenoménu ESG, tedy udržitelného byznysu. Jsou pro vás kritéria ESG důležitá?

Zakládáme si na etických praktikách v podnikání a udržitelnosti našich technologií. Prosazujeme důraz na mnohonásobné využití produktů, který stojí v ostrém kontrastu k lineárním ekonomickým procesům ve stylu „vytěžit – vyrobit – vyhodit“. V neposlední řadě bych ráda zmínila, že pomocí našich programů také podporujeme mladé talenty po celém světě a jsme aktivní v řadě dobročinných činností na ochranu planety.

Uvedli jste na trh konkrétní zelené produkty?

Výsledkem snah Canonu o vybudování cirkulárního hospodářství je řada kancelářských zařízení s označením EQ80. Tyto stroje jsou po pěti letech provozu vráceny do výrobního střediska a rozebrány na původní komponenty, které podlehnou kontrole a v případě potřeby jsou vyměněny. Multifunkce tak získávají nový život a odpadá jejich doprava mimo EU. To výrazně snižuje uhlíkovou stopu a tlak na potřebu nových surovin.

Lze prodlužovat životnost podobných zařízení i jiným způsobem?

Samozřejmě. Již několik let funguje v Česku i dalších zemích střední Evropy projekt Kopírka hledá kancelář, jehož cílem je přispívat k prodloužení životního cyklu kancelářských přístrojů a zároveň pomoci tam, kde se materiálního vybavení zpravidla nedostává, tedy v neziskovkách. Každoročně věnujeme multifunkce, které by kvůli obměně firemní tiskové flotily byly odsouzeny k recyklaci, ale díky projektu mohou ještě zdarma dlouho sloužit dobré věci. Během pěti ročníků se v ČR zapojily téměř dvě stovky neziskovek, aktuálně Canon podporuje organizace pomáhající zvládnout uprchlickou situaci související s válkou na Ukrajině.

Přeci jen ale těch papírů, které se potisknou…

Ke snižování uhlíkové stopy přispívají i speciální tiskové papíry či taktika dlouhodobě zmenšovat balení, v nichž jsou produkty přepravovány. Na palety se jich tak vejde více a logistika je efektivnější. Dalším příkladem je i moderní technologie produkčního digitálního tisku, v němž je Canon jedním z globálních lídrů. Ten je oproti ofsetovým tiskárnám méně náročný na spotřebu vody i provozních chemikálií.

Jitka Štědroňová

Vystudovala informační studia a knihovnictví na Karlově univerzitě. V současnosti zastává post PR specialistky ve společnosti Canon CZ a SK, kde má na starosti otázky diverzity a inkluze.

