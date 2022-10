Nevidomý masér živnostníkem roku: Cesta k úspěchu? Touha a spousta testování

Karlu Giebischovi se podařilo navzdory hendikepu rozjet úspěšné podnikání. Na Olomoucku patří k nejvyhledávanějším masérům, což mu vyneslo i titul živnostníka roku 2020. „Být sám za sebe je náročnější, ale můžete vymýšlet a zkoušet nové možnosti, experimentovat,“ říká nevidomý masér Karel Giebisch, který se o své podnikatelské zkušenosti podělí 18. října na konferenci Boost your business! Tu spolupořádá server newstream.cz.

Jak se pandemie podepsala na vašem podnikání?

Donutila mě udělat zásadní změnu ve všem, co se mi podařilo v oblasti masáží vybudovat. Během pandemie jsem byl nucen dát úplnou stopku provozování služeb, což byla obrovská rána. Než pandemie vypukla, byl jsem v nájmu. Během pandemie nešel nájem nadále udržet a já zvažoval, že podnikání pověsím na hřebík, nebo přejdu do vlastních prostor.

Vlastním pánem zcela ve všem

Pořád jsem se nemohl rozhodnout, byla to velká investice, ale pandemie mi v rozhodování pomohla. Díky pandemii mám nyní vlastní prostory, kde už neřeším žádný nájem a jsem vlastním pánem úplně ve všem.

Právě během pandemie jste se stal živnostníkem roku Olomouckého kraje, co se od té doby ve vaší dráze změnilo?

Připadá mi, že jsem známější. Dříve by se mi nikdy nestalo, že dorazí klient a oznámí vám, že dorazil proto, protože jsem byl v TV oceněn živnostníkem roku. Přivedlo mi to nové klienty, lidé mají větší důvěru a mám dojem, že i různé společnosti, se kterými spolupracuji ohledně zlepšování podmínek pro podnikání se zrakovým hendikepem, jsou vstřícnější a ochotnější ke spolupráci, protože mě neberou jako běžného podnikatele, kterých máme v ČR tisíce. Ocenění živnostníka roku mi otevřelo nové možnosti s rozšiřováním podnikání a větší věhlas mezi klienty, což mě samozřejmě těší.

Jak vlastně může masér fungovat sám bez pomoci nějakého zastřešujícího podniku? S čím se nejvíc potýkáte?

Masíruji šestým rokem. Za tu dobu se mi povedlo vyšlapat cestu, na které nejsou téměř žádné výmoly, a systém, který jsem si vymyslel, nastavil a zvolil, funguje podle mých představ. Podnikání jsem od začátku bral jako velkou výzvu, kterou jsem chtěl i se zrakovým hendikepem překonat.

Pokud bych byl zastřešen nějakou organizací, musel bych možná dodržovat nějaká pravidla či podmínky, se kterými bych nemusel být ztotožněn. Nemohl bych si vymýšlet, zkoušet nové možnosti, experimentovat. Tím, že funguji samostatně, je mi otevřeno mnohem více možností k seberealizaci a rozvoji podnikání bez bariér i pro další zrakově hendikepované odvážlivce, pokud se někdy nějací najdou.

A s čím se potýkám? S nepochopením z řad firem, společností majících nástroje, které by mi mohly podnikání nadále usnadnit, ale oni tomu nevěří a nejsou ochotni to ani vyzkoušet. Raději tvrdí, že to přece nemůže nikdy fungovat, nechtějí se tím zabývat. Nicméně já jsem přesvědčen, že vše může fungovat. Stačí jen chtít, testovat a nastavit ty správné kroky k úspěchu.

Platba kartou je klíčová

Jak moc lidé v současnosti využívají platby kartou v drobných službách?

S cashem se setkávám minimálně. Lidé si na platby kartou zvykli natolik, že většinou při sobě nenosívají ani hotovost. Kdybych neměl k dispozici platební terminál, pravděpodobně by mých služeb využívalo méně klientů, než je tomu nyní.

Vyhovuje vám i kvůli vaší medical condition přijímat platby kartou namísto cashe?

Rozhodně. Hotovost téměř nepoužívám, nejraději řeším finance digitálně.

Nyní nás čeká další kritické období, cítíte už snížení poptávky?

Září vždy považuji za mrtvý měsíc. Mnoho klientů má velké výdaje se školními potřebami svých dětí, služby a péči o sebe samé odsouvají stranou. Úpadek klientů nemohu zatím ještě zcela potvrdit, ale je zřejmé, že se začínají rozmáhat platby za služby prostřednictvím zaměstnaneckých benefitů, které akceptuji. Dalo by se tedy říct, že lidé postupně začínají šetřit a když mohou, hradí služby jinak než z vlastních finančních prostředků, které si schovávají na horší časy. Jestli úpadek klientů skutečně nastává, to nám řeknou další měsíce.

